Las emotivas palabras de Orlando Fundichely a sus dos hijas

A cada rato, al actor cubano Orlando Fundichely le gusta acudir a sus redes sociales para expresar ante sus seguidores lo feliz que se siente por ser padre y lo orgullo que está de sus hijas Doris y Luciana, frutos de su pasado matrimonio con la actriz y presentadora peruana Karina Rivera.

En esta ocasión, el artista isleño ha recurrido a su perfil de Instagram para dedicar unas hermosas palabras a sus niñas en las que asegura que siempre estará presente para ellas hasta su "último suspiro".

"Me niego a llamar a esta foto un #tbt. Mi corazón no está en el pasado. Simplemente está y estará con ellas hasta mi último suspiro. Y cuando esto último ocurra estoy convencido de que no voy a vivir en el olvido de estás pequeñitas y que el ejemplo, la ternura y el amor de siempre quedarán en sus conciencias y en sus sonrisas", comentó Fundichely junto a una imagen de los tres.

El pasado mes de junio con motivo al Día del Padre, el actor cubano también escribió un emotivo texto donde hizo referencia Doris y Luciana y contó lo difícil que se le hacía el poder no estar con ellas en ese momento.

"La vida me mandó algunas señales. Algo me decía que sería algún día del padre de una hermosa criatura. Lo que nunca supe es que esa felicidad se multiplicará por dos. Luego la vida sucedió y aunque siempre encontré alternativas ante todos los problemas, no imaginé que la historia tomaría este rumbo y el abrazo inmenso junto a los besos de mariposa de la mañana un buen día ya no los tendría con los ojos abiertos, ahora solo me bastaría con cerrarlos", escribió.

Seguidamente, Fundichely expresó lo afortunado que se sentía porque la vida lo había premiado con dos hermosas niñas y que para él no había mejor oficio que el de ser padre.

"Hoy una vez más doy gracias a Dios, a la vida y quién sea por haberme premiado de esta manera. Aún cuando no puedo estar ahí un día como el de hoy, mi gratitud siempre será infinita y mi deuda eterna. Dulce oficio el de ser papá. Que la vida les de la oportunidad siempre de disfrutar de sus padres y a los padres de sus hijos. Es solo una única y bella oportunidad llamada vida", concluyó.

Orlando Fundichely y Karina Rivera estuvieron 15 años casados, sin embargo, el pasado mes de febrero el cubano confesó que se habían divorciado y que cada uno habían tomado caminos diferentes.

Sobre los motivos de la separación, el artista dijo que simplemente habían pasado muchas cosas y la relación terminó porque ya "no daba para más".

No obstante, aunque ahora su vida se divide entre Miami, donde ha comenzado una nueva vida, y Perú, donde residen sus hijas, el actor siempre encuentra un hueco para pasar tiempo y reencontraste con Doris y Luciana.

