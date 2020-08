Yomil asegura en entrevista con Alexis Valdés que El Dany se hubiera salvado en otro hospital

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo aseguró durante una entrevista con Alexis Valdés que El Dany, que murió en el Calixto García el 18 de julio, se hubiera salvado si lo hubiesen atendido en otro hospital.

"Fácil que se hubiera salvado. Le tocó estar ahí, fue mucha mala suerte, pero te lo digo, si lo hubieran atendido bien...", dijo Yomil, que aprovechó para desmentir a quienes lo acusan de tener vínculos con el gobierno.

El reguetonero aseguró que, si ellos hubieran tenido las influencias y las relaciones con el régimen de las cuales se les ha acusado en tantas ocasiones, Daniel hubiera sido atendido en un hospital con mejores condiciones y se le hubiera dado una atención con privilegios.

"Hubiera tenido atención de primera línea, constantemente, monitoreo cada 30 minutos, que fue lo que no pasó con él, entonces que no mezclen más las cosas", sostuvo Yomil.

El artista también aseguró que está consciente y claro de la causa de muerte de su amigo, pero reiteró que es una decisión familiar, consensuada con las esposa y madre de Dany, esperar a que el Ministerio de Salud Pública emita su segundo dictamen, luego de que la familia rechazara el primero.

"Yo no puedo tomar decisiones ni actuar sin contar con la familia. Primero hay que poner a la mamá y a la esposa. De por sí, la familia no está de acuerdo con el dictamen, pero se está haciendo de nuevo y se decidió esperar por la vía legal. Si se hace justicia, créeme que Daniel va a descansar tranquilamente, pero si no se hace justicia, yo explicaré por qué nosotros tenemos la queja de que a Daniel se le podía haber salvado la vida", explicó Yomil.

"Pero de que nosotros sí estamos bien claros, de que sí sabemos lo que pasó, de que sí sabemos que se hicieron las cosas mal con Daniel y que Daniel se podía haber salvado, de eso estamos clarísimos", afirmó.

Este miércoles se estrenó el álbum Los Champions, de Yomil y El Dany, en el que por primera vez se unen 30 artistas de la música urbana de Cuba, una idea concebida por el propio Dany, que soñaba con ver al género unido.

A pocos días del fallecimiento del reguetonero, Yomil dijo que no piensa unirse a ningún otro artista y que el dúo Yomil y El Dany seguirá existiendo, con la diferencia de que "Yomil está en la tierra y El Dany en el cielo".

Durante su entrevista con Alexis Valdés, Yomil reveló que tiene unas 100 canciones inéditas que dejó grabadas El Dany durante estos años de trabajo y que permitirán que durante más de una década continúe saliendo música de él y se mantenga vivo a través de su música.

