Estados Unidos investiga un posible caso de reinfección de coronavirus

Científicos de Estados Unidos reportaron esta semana un estudio sobre la posible reinfección de COVID-19 en un hombre de 25 años de Reno, Nevada, 48 días después de su primera infección en abril de la enfermedad causada por la pandemia de coronavirus.

Este sería el primer caso reportado en EE.UU. de una reinfección después de que se conociera que un ciudadano de Hong Kong también se contagió dos veces de COVID-19, la primera en su país y luego en España, según los estudios divulgados por la universidad hongkonesa.

"Esta vez, a diferencia del caso de Hong Kong, el sistema inmunológico no protegió a esta persona de una reinfección o enfermedad", dijo sobre el caso estadounidense, la profesora Akiko Iwasaki del Departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de la Universidad de Yale.

"Durante la primera infección en abril, el paciente se recuperó después de aproximadamente un mes en aislamiento, dando negativo para ARN viral en 2 pruebas posteriores. El paciente estuvo bien hasta finales de mayo, se enfermó y dio positivo por segunda vez. Esta vez necesita hospitalización y soporte de oxígeno", explicó la especialista en Twitter.

Sin embargo, como en el caso de Hong Kong, hay diferencia en el genoma viral del primero y segundo contagio lo que indica que se produjo una reinfección. "Este caso destaca la necesidad de un examen más detenido de la gama de resultados de la reinfección por COVID19 . A medida que se notifiquen más y más casos de reinfección, deberíamos tener una mejor idea de qué tan bien protege el sistema inmunológico contra la enfermedad después de una infección natural", concluyó Iwasaki.

El estudio, que todavía necesita revisión para ser publicado en la revista científica The Lancet, no tiene claro por qué el paciente sufrió una segunda reinfección que fue más grave que la primera. Los científicos señalan que la causa podría estar en su sistema inmunológico, el virus en sí o una combinación de los dos.

La primera vez el hombre de Nevada tuvo síntomas típicos del COVID-19 como dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, náuseas y diarrea. Se recuperó en unos 10 días, tras los cuales dio negativo a esa enfermedad. Sin embargo, la segunda vez bajó su nivel de oxígeno en sangre y fue hospitalizado para recibir ayuda para respirar, reseña la cadena NBC News.

Uno de los autores del estudio, Mark Pandori, director del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada, reiteró que es el primer caso reportado de reinfección en EE. UU., donde se acumulan más de cinco millones de pacientes desde el inicio del COVID-19, y "puede no ser generalizable". Pero "si lo ha tenido, no necesariamente puede ser considerado invulnerable a la infección. Necesitamos mantener todos los comportamientos que nos permitan mantener a raya al virus", afirmó.

Los científico todavía desconocen cuánto dura la inmunidad ante el COVID-19. No obstante, el Dr. Michael Mina, epidemiólogo de la Universidad de Harvard T.H. Chan School of Public Health, dijo que "la gran mayoría de las personas que se infectan por segunda vez no se enfermarán y no terminarán en el hospital. Puede ser que la persona simplemente no haya tenido una primera infección particularmente grave y no haya desarrollado una respuesta inmune tan buena".

En Estados Unidos hay más de 5 millones 918 mil casos acumulados de COVID-19, de los cuales se recuperaron más de 2 millones y fallecieron 181 779 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins hasta el cierre de esta noticia.