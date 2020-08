Haila celebra sus 21 años de haber coronado Oshun: "Contigo todo, sin ti nada"

La cantante cubana Haila María Mompié está celebrando los 21 años de haber coronado Oshun, y ha querido compartir su felicidad con sus seguidores en redes sociales.

"Graciassssss por estos 21 años que me has regalado madre, contigo todo sin ti NADA!!!!!!!!

Gracias a mis madrinas Deisy y Xiomara por su amor incondicional. Gracias a todos los religiosos que me han guiado en este camino, gracias infinitaaaaas a todos mis ahijados donde quiera que estén los bendigo", escribió en Instagram la cantante.

En septiembre pasado, Haila compartió imágenes vestida de amarillo y de su suntuoso altar dedicado a Oshun.

"Llevo toda una semana honrándote y eso me encanta más que a nada en este mundo. Tú eres todo para mí, mi luz, mi paz, mi amor, cómplice, mi madre, mi mejor amiga", escribió Haila en aquel momento.

Oshun es una de las principales deidades de la religión yoruba, y en la santería cubana se sincretiza con la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.

