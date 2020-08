Ulises Toirac defiende a Celia Cruz: Puro orgullo cubano

El humorista cubano Ulises Toirac salió en defensa de la imagen de Celia Cruz luego que se dijera en un programa de la televisión estatal que la cantante había sido manipulada por la ultraderecha de Estados Unidos.

El artista calificó de contraproducente ese tipo de programas y recordó su visita a la ciudad de Nueva York, y en especial a un museo donde había una exposición de Celia Cruz que lo dejó "pluripasmao y metaboquiabierto".

"A que se yo cuántas millas de la casa me palpitó la bombita a to' meter y claro que perdí tiempo de ver otras salas, ¡pero esa me la eché! Y al lado mío pila de rubios y trigueños y altos y bajitos y morenos y niños y mujeres y... El copón divino", rememoró Toirac en Facebook .

Mencionó además que durante todo el recorrido por la exposición sentía la necesidad de gritar "Yo también soy cubano, coño" por todo el orgullo que experimentaba en ese justo momento.

"Más allá de opiniones y desacuerdos. De injusticias y desafueros. De eso se trata la cultura nacional", finalizó el humorista cubano.

Las palabras de Ulises Toirac tienen lugar luego que el programa La pupila insomne, de la televisión estatal, presentara a Celia Cruz como una figura manipulada por la ultraderecha de Estados Unidos, un discurso que en varias oportunidades ha usado el gobierno para referirse a la popular cantante cubana.

"Se convierte en un activismo de eso en contra de la revolución cubana y termina la ultraderecha cogiéndola como el ícono de la superestrella de la lucha contra la revolución cubana", dijo Fidel Díaz Castro, director de la revista El caimán barbudo.

Otras personalidades de la música también han salido en defensa de la imagen de la cantante cubana. Quien fuera su amigo y representante Omer Pardillo, emitió un comunicado en el que criticó la imagen que se da de Celia Cruz en la televisión estatal de la isla.

"Después de 60 años es que se viene a otorgar cierto espacio a la figura más universal de la música cubana, vilipendiando la postura que asumió pero nunca argumentando las razones por las cuales asumió esa postura", dijo el productor y gestor de talentos.

Por su parte, la musicógrafa Rosa Marquetti calificó de "tendenciosa" la manipulación del programa televisivo donde se mostró el video de Celia Cruz junto a la Sonora Matancera cantándole a la Reforma Agraria de Fidel Castro en los primeros años de la revolución.