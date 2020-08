Fallece subdirector del hospital Salvador Allende en La Habana

El licenciado en Enfermería, Iván Giró López, subdirector del Hospital Salvador Allende (antigua Quinta Covadonga) en La Habana, falleció el sábado, de acuerdo con una escueta publicación en redes sociales.

“La Dirección Provincial de Salud en la Habana, informa la triste noticia del fallecimiento en el día de ayer de nuestro querido compañero el Lic. Iván Giró López, subdirector del Hospital Salvador Allende, excelente profesional, amigo y trabajador incansable”, señaló ese organismo en redes sociales.

“Llegue a sus familiares y amigos las condolencias en este doloroso momento, un abrazo hermano y hasta siempre”, concluye la nota.

Según los comentarios a la publicación de Mery Leydy Torres Lahera, directora del Hospital Julio Trigo, la muerte de Giró López pudo haberse producido de manera súbita en la noche, a causa de un infarto miocárdico agudo (IMA) o una hemorragia cerebral.

Varios usuarios manifestaron su sorpresa ante la triste noticia al tiempo que dejaban mensajes de condolencia en la red social. “Todavía no me lo puedo creer, me parece mentira, tan joven, tan vital, tan trabajador”, dijo uno de ellos.

“El hospital, Covadonga-Salvador Allende ha tenido una gran pérdida física, pero estará siempre en nuestros corazones”, expresó otro internauta.

Otros caracterizaban al profesional como un hombre “dispuesto siempre a ayudar a todos con su mayor sonrisa. Excelente compañero, preocupado por su querido hospital, al que conocía como pocos”, afirmó un usuario en los comentarios.

“Excelente profesional. Mi esposo me contaba su dedicación, su disponibilidad, su capacidad de convocatoria. Guerrero sin horario en la batalla que libramos por la vida. Nuestras condolencias y acompañamiento a sus familiares y amigos”, describió otro de los internautas.

En el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, se encuentra situado en el municipio Cerro en la capital cubana.

En marzo pasado, se difundieron versiones de que el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) estaba comenzando a vaciar el hospital para convertirlo en uno de los principales centros de atención a enfermos de coronavirus, lo que en ese momento CiberCuba no pudo contrastar con fuentes oficiales.

Sin embargo, en julio, un reportaje del portal oficialista Cubadebate revelaba que en el “Salvador Allende” había ingresados al menos 20 pacientes con COVID-19.

En mayo, se conoció que el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, había destituido a la directora de ese hospital, Mylene Vázquez Martínez, y a uno de los vicedirectores, tras constatar en una visita sorpresa las deficiencias del servicio de terapia intensiva.