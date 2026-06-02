Estados Unidos responsabiliza a Ortega y Murillo por la muerte del opositor indígena Brooklyn Rivera

Líder indígena Brooklyn Rivera. En la foto de la izquierda, tras ser detenido el 29 de septiembre de 2023

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, ocurrida el sábado en Managua, Nicaragua, mientras se encontraba hospitalizado bajo custodia estatal, tras más de dos años de detención arbitraria y desaparición forzada.

Landau lo expresó sin ambigüedades este lunes, en un mensaje publicado en la red social X: «La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político YATAMA alineado con los indígenas. Murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada».

El alto funcionario estadounidense transmitió, además, la solidaridad de Washington con quienes, como el líder indígena nicaragüense, luchaban por las libertades plenas en su país. «Estados Unidos se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre», expresó.

Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena YATAMA, murió la noche del 30 de mayo en el hospital Fernando Vélez Paiz de Managua mientras permanecía recluido por el régimen, según confirmó el Ministerio de Salud. Su deceso ocurrió tras varios meses de deterioro físico, situación que fue denunciada por familiares, organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Había sido detenido el 29 de septiembre de 2023 en su residencia en Bilwi, en la Costa Caribe Norte, sin que se respetara su inmunidad parlamentaria como diputado de la Asamblea Nacional.

Tras su arresto fue trasladado a Managua y recluido en el centro de detención conocido como El Chipote, donde permaneció incomunicado y sin acceso a atención médica independiente durante casi tres años.

El régimen de Ortega y Murillo atribuyó la muerte a complicaciones médicas, versión que expertos y organismos internacionales rechazaron de plano.

En una nota de prensa el gobierno aseguró que el fallecimiento de Rivera ocurrió a pesar de «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar su salud. El comunicado, que lo llama «nuestro hermano Brooklyn», achacó su deterioro físico y neurológico a complicaciones por una «bacteria generada por la Covid-19», citó la agencia de noticias EFE.

Días antes de la muerte del influyente líder indígena, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por la crítica condición de salud de su padre.

«Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», declaró en una carta pública desde el exilio.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas condenó este lunes la muerte de Rivera y exigió una investigación independiente y una autopsia imparcial. Asimismo, manifestó «profunda preocupación por informes que señalan que las autoridades tomaron control de sus restos, limitaron la participación de la familia en su velorio y entierro, y detuvieron a varios familiares y aliados que intentaron presentarle sus respetos».

«Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas», indicó Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.

El experto húngaro Reed Brody fue categórico: «No falleció por enfermedad, sino como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas».

La jurista uruguaya Ariela Peralta, también integrante del GHREN, señaló que la desaparición forzada desde el momento de su detención «constituye un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable», y advirtió que las acciones que causaron su muerte «pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución».

El grupo de expertos de la ONU advirtió, además, que la falta de investigación imparcial «refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por su muerte».

Además, recordó que en un informe de 2024 documentaron al menos 46 asesinatos de líderes indígenas en Nicaragua desde 2018, y que otras nueve personas permanecen en situación de detención arbitraria en el país, con paradero desconocido.

Brooklyn Rivera Bryan, nacido el 24 de septiembre de 1952, dedicó más de cuatro décadas de su vida a la defensa de los derechos del pueblo miskito y fundó YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, en lengua miskita, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’) en 1987, unificando distintas corrientes de resistencia indígena para articular una fuerza política en la Costa Caribe.

En la década de 1980, había liderado la resistencia armada de la organización MISURASATA, una guerrilla de base indígena que en sus orígenes se alineó al sandinismo, pero posteriormente se alzó en armas contra la primera dictadura sandinista (1979-1990). Luego, fundó YATAMA y fue diputado a la Asamblea Nacional de Nicaragua, que desde 2007 es controlada por la segunda dictadura sandinista encabezada por los Ortega-Murillo, señaló el portal de noticias Nicaragua Actual.