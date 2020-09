La famosa cantante cubana Gloria Estefan cumple 63 años

¡La famosa y reconocida cantante cubana Gloria Estefan está de celebración! La estrella de la banda Miami Sound Machine está cumpliendo este 1 de septiembre 63 años de edad, siendo poseedora de una carrera artística llena de éxitos.

La artista nació en La Habana en el año 1957, pero con apenas un año y medio de edad su familia decidió dejar atrás la isla para comenzar una nueva vida en la ciudad de Miami (Florida).

Aunque estudió psicología en la universidad, su pasión por la música le llevó por un camino diferente e hizo que se uniese a un grupo de música latina en el que comenzó a dar sus primeros pasos como cantante.

Tiempo después su vida cambió para siempre tanto en lo personal como en lo profesional. Gloria pasó a formar parte como voz principal de la agrupación del también artista cubano, el músico y productor Emilio Estefan, la cual adoptó el nombre de Miami Sound Machine.

Sin embargo, el amor surgió entre ambos y la pareja pasó por el altar en el año 1978. Dos años después le dieron la bienvenida a su primer hijo Nayib y en 1994 a su hija Emily, quien ha heredado el talento musical de sus padres.

El triunfo de Gloria de la mano de Emilio y Miami Sound Machine dio la vuelta al mundo y juntos lograron vender millones de copias. La agrupación lanzó 10 álbumes al mercado musical, de los cuales salieron grandes éxitos como la famosa Conga o Dr. Beat, Bad boy, Anything for you y Words get in the way, entre muchos otros.

Al mismo tiempo, en 1989 Gloria comenzó una nueva etapa como solista y presentó su álbum debut Cuts Both Ways, el cual incluyó temas como Si voy a perderte (Don't wanna lose you) o Get on your feet, y logró vender nada más y nada menos que 15 millones de copias.

Tras sufrir un accidente de tráfico en marzo de 1990 en el que resultó seriamente lesionada y le hizo pasar varias veces por el quirófano, Gloria hizo una larga pausa en su carrera que también marcó el final de los Estefan por Miami Sound Machine.

Después de su recuperación, la artista cubana volvió más fuerte que nunca y dispuesta a conquistar a su público tanto de habla inglesa como hispana.

Fue entonces cuando lanzó su segundo disco Into the Light y tiempo después su primer álbum en español Mi tierra, el cual está cargado de nostalgia y cuenta con canciones en las que le canta a su país natal como el famoso sencillo que da nombre al disco.

Luego le siguieron con éxito once producciones discográficas más, entre las que destacan 90 millas, Alma caribeña, Abriendo puertas o Miss Little Havana.

También posee varios reconocimientos y galardones de parte de importantes instituciones musicales, como fue el Premio Grammy que se llevó en 1993 por su álbum Mi tierra en la categoría a Mejor álbum latino tropical o la Medalla de la Libertad, máximo reconocimiento civil de Estados Unidos.

Además de su trabajo como cantante, Gloria también es muy conocida por su labor solidaria, la cual desempeña junto a Emilio. La pareja es muy querida por sus diferentes ayudas a los más desfavorecidos y por su constante apoyo a la comunidad de Florida.

