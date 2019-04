Las románticas palabras de Emily Estefan a su novia Gemeny Hernández

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 11:29 (GMT-5)

La talentosa artista estadounidense Emily Estefan ha vuelto a hacer público el gran amor que siente por su chica Gemeny Hernández así como todo lo que significa para ella.

La hija de los músicos cubanos Gloria y Emilio Estefan ha compartido unas preciosas palabras en las que habla de la conexión personal, de todo lo que la joven le ha enseñado desde que la vio por primera vez y de lo importante que es apostar por el amor cuando se encuentra a la persona indicada para compartir el día a día.

"Te amo por tantas razones. Una de las cuales es que me amas por mí. Tú me enseñas todos los días sobre la vida, sobre el amor. Y no siempre es fácil, pero siempre vale la pena", son las primeras letras que figuran en la publicación de la cantante de una bonita fotografías de ambas.

Seguidamente, Emily habla de todos aquellos que se dan por vencidos y de lo importante que es mantenerse fuertes y unidos en las relaciones: "Tantos humanos son tan rápidos ahora para renunciar al amor, renunciar a las relaciones. Es importante e imperativo ser respetado y feliz, pero no me refiero a eso. Me refiero al "desconectar" a primera vista de la mentalidad de incomodidad. Todos tienen sus problemas. Yo siempre te voy a escoger. Siempre valemos la pena, porque elegimos el amor todos los días. El amor siempre vale la pena... Y yo amo la vida a tu lado."

Emily culmina su escrito con una especial dedicatoria a Gemeny: "Te amo bella. Si alguna vez te encuentras amando desde un lugar egoísta. Detente. Y piensa. El amor es una elección. Ponte en los zapatos de tus amantes, esta vez de verdad. Las relaciones son tan especiales como tú las hagas. Saludos a todos. Enviando amor, siempre elige amor."

Desde que en el año 2017 hiciesen público su noviazgo, ambas jóvenes se han vuelto inseparables.

Gemeny se ha convertido en una miembro más de los Estefan y a cada rato podemos verlas compartiendo divertidos momentos junto a los demás integrantes de la familia.

A la pareja le encanta compartir su amor con sus seguidores, no siendo esta la primera vez que las dos utilizan las redes sociales para dedicarse tiernos mensajes cargados de romanticismo.

Hace poco, Emily también le regaló un bello texto a Gemeny mediante su Instagram donde hablaba sobre la sólida historia de amor que habían edificado y a la que llamado su "templo".

