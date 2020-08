Gloria Estefan, espectacular en su presentación en Good Morning America

La cantante cubana Gloria Estefan despertó a Estados Unidos este lunes con una espectacular presentación en el popular programa Good Morning America, al que acudió para promocionar su nuevo álbum Brazil305, su primer trabajo discográfico en siete años.

Radiante y desbordante de talento, la cantante demostró que a sus 62 años sigue siendo la diva Estefan y continúa teniendo mucha buena música que compartir con sus seguidores.

Estefan interpretó Rhythm Is Gonna Get You, una versión de su éxito homónimo de 1987, que invita al baile y contagia de buenas vibras.

La siete veces ganadora del Grammy estrenó el jueves su nuevo álbum, que cuenta con 18 canciones, muchas de ellas versiones renovadas de éxitos de su carrera, que ha vuelto a grabar con reconocidos músicos de Bahía, Brasil.

Tal es el caso de Samba, una adaptación a ritmos brasileños de su megaéxito de 1985 Conga, con Miami Sound Machine, que llega incluso con más energía que la original y es la elección perfecta para abrir el disco; Here We Are (Tú y yo) y Get On Your Feet, esta última dio nombre al musical de Broadway que desde 2015 cuenta la vida de Gloria y Emilio Estefan en teatros de todo el mundo.

También se incluyen renovaciones de sus icónicos boleros en español Con Los Años Que Me Quedan y Ayer.

También hay temas nuevos como Cuando hay amor, sencillo principal del disco, perfecto para estos tiempos en los que tanta falta hacen estas energías y en los que se ha demostrado que el amor hace más falta que nunca.

Brazil305 toma su nombre de la fusión que hace Estefan de los ritmos brasileños que tanto le gustan y que han marcado su carrera, con la calidez y los colores de su querida Miami (305 es el código de área de la ciudad), en la que también está presente su siempre defendida cubanía.

Brasil305 está siendo un éxito rotundo y los seguidores de Estefan han demostrado que estaba ávidos de nueva música de la diva. El disco alcanzó el puesto número uno en la lista Tropical Airplay de Billboard y número ocho en la lista de los 10 álbumes más escuchados del mundo, de iTunes, el mismo día de su lanzamiento.

El nuevo álbum, producido por su esposo Emilio Estefan, llega después de su aclamada producción discográfica The Standards, que vio la luz en 2013, y es su decimocuarto disco.

