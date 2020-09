Leoni Torres alborota a sus seguidores con su nuevo look en una sexy sesión de fotos

Al cantante cubano Leoni Torres le encanta sorprender a sus seguidores y no solamente con música, sino también con algunos de los momentos que se viven detrás de cada uno de los proyectos profesionales en los que se pone en marcha.

Y es que el popular artista no para y después de deleitar a sus admiradores con el estreno de su sencillo y videoclip Recordándote en colaboración con el reguetonero El Micha, ahora ha protagonizado una sesión de fotos en la que ha estrenado un nuevo y sofisticado look.

Para ello, Leoni Torres se ha puesto nuevamente en manos del reconocido realizador cubano Alejandro Pérez, el mismo que estuvo detrás de la creación del audiovisual de Recordándote y quien junto al estilismo creado por el peluquero cubano Dorian, han sacado el lado más sexy y varonil del intérprete.

Con gafas de sol, vestido de negro, un peinado estilo tupé bastante diferente al típico corte bajo que ha llevado por un buen tiempo y con una barba en forma de candado, el cantante ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos con su nueva imagen que, sin lugar a dudas, le dan un toque moderno y de madurez.

"Dedicación y amor por la música es igual a buenos resultados", expresó el artista en otra de las instantáneas que subió a su perfil de Instagram y en la que se aprecia muy bien su nuevo look.

Sus admiradores, han caído rendidos ante la seductora imagen del artista y le han dejado mensajes en los que aplauden que se haya salido de su zona de confort y arriesgado a lucir un cambio de estilo bastante diferente al habitual.

"El negro te hace ver elegante y hermoso saludos", "Súper, siempre los cambios son buenos. Excelente look", "Espectaculares las fotos y la barba te queda muy bien, no creo que exista un look que te quite belleza", "Ese nuevo look te sienta muy, pero muy bien" o "¡Qué bien te queda la barba! Esas fotografías deben haber quedado excelentes. Me encanta el look", son algunos de los comentarios que prevalecen en los post de Leoni Torres.

