Periodista oficialista se queja de demora de hasta 3 meses en devolución de dinero de tarjetas MLC

La periodista oficialista Adriana Robreño se quejó de la demora de hasta 3 meses en la devolución de dinero de tarjetas MLC en una de las tiendas recaudadoras de divisas en La Habana, pese a que el dinero le fue descontado automáticamente de una compra denegada.

Robreño cuenta que "al pagar en el mercado de 3ra y 70 (en MLC) por problemas de conexión la transacción dio denegada por tanto no tenía derecho a los productos, pero me sí me descontaron el dinero de la tarjeta. Lo peor es que hice la reclamación como es debido y en el Banco Metropolitano me dijeron que demoran entre 15 días y 3 meses para devolverlo... ¡Repito hasta 3 meses! Es inaceptable que descuenten el dinero en un segundo y demoren tanto para devolverlo".

La periodista se mostró indignada y consideró esa experiencia como una falta de respeto por lo que decidió hacer la denuncia de manera pública en Facebook, donde exigió al Banco Metropolitano la devolución de su dinero no en 15 días y mucho menos en tres meses.

"¿Cómo entender que un servicio que es para ayudar a la economía del país se convierta en un problema para las familias, en este caso la mía, que ahora no puede contar con ese presupuesto para adquirir productos necesarios? Ojo que sea en MLC (monedas libremente convertibles) no significa que sea para darse lujos", agregó.

Captura de pantalla de queja de periodista Adriana Robreño. Fuente: Facebook de la periodista.

Ante su denuncia, otros cubanos señalaron que "todo es obstáculo", "me parece increíble y una gran falta de respeto", "será posible que ni eso se pueda garantizar. Da pena" y "la ineficiencia y jugando con nuestro dinero! ¿qué te puedo decir?".

Otros contaron experiencias similares en esa misma tienda y en otra de La Habana. "A mi mamá le paso exactamente lo mismo en Boyeros y Camagüey, la demora fue de 15 días más menos y te digo que mi mama reclamando al banco y a la tienda porque ambos lugares se echaban las culpas y no daban solución, hasta que al fin a los 15 días se reincorporó el dinero a la tarjeta y por suerte la compra la tenían guardada en la tienda por el bateo que formó mi mamá", relató una cubana.

Un periodista también estatal aconsejó a Robreño etiquetar en Facebook y Twitter a quienes deciden no solo al Banco: "Ministros, presidencia, etc. que de casualidad se solucionan los problemas rapidísimo. Antes que periodista eres ciudadana. En este 2020 decidí no dejar pasar una. Y menos cuando son temas tan serios".

El Gobierno de Cuba abrió estas tiendas recaudadoras de divisas tras la creciente crisis económica por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los cubanos se quejan de las diferencias con las tiendas en CUC e incluso la falta de variedad.

La actriz cubana Madai Fadraga explotó en un video sobre las llamadas tiendas en MLC. "Están abarrotadas, en los mostradores no cabe la comida, los pisos llenos de caja. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera", afirmó.

Una embarazada contó en redes sociales su frustración al no poder comprar pañales en Cuba por no tener tarjeta en dólares.