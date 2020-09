Actriz cubana explota por la diferencia de las tiendas en CUC frente a las de MLC

La actriz cubana Madai Fadraga calificó de "falta de respeto" que la población esté dividida entre quienes tienen CUC y dólares americanos.

Me he pasado todo el día en las colas y es un abuso lo que están haciendo con la gente, dijo Fadraga con la voz entrecortada por el dolor en un video que publicó a través de Facebook.

Explicó que cuando entras a las tiendas en CUC están vacías, es una "mierda" y "los mostradores lo que tienen son tres pozuelos" mientras que en las que son en dólares todo es diferente.

"Están abarrotadas, en los mostradores no cabe la comida, los pisos llenos de caja", explicó. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera".

Se mostró preocupada por aquellas personas que no tienen cómo conseguir "el verde" porque ni siquiera pueden pagarlo a los exorbitantes precios que ha alcanzado el dólares norteamericanos en el mercado informal.

La cubana, que es madre de tres niños, se mostró "destruida" y con el "corazón roto" porque considera que toda esta situación es una falta de respeto y una desconsideración con el pueblo.

Por debajo de mí hay una pila de gente en una situación peor y es para que yo no me queje, pero me duele ver a otras madres con otros niños que no pueden comprar ni un paquete de galleticas, manifestó.

Las palabras de Madai Fadraga tienen lugar en medio de una crisis económica en Cuba, agravada por las sanciones estadounidenses y la pandemia del nuevo coronavirus, lo cual obligó a las autoridades de la isla a crear tiendas en MLC (eufemismo del oficialismo para evitar el uso de la palabra dólar) que ha generado descontento entre muchos ciudadanos cubanos.

En reiteradas ocasiones el poder político de la isla ha asegurado que no dejará abandonados a su suerte a los más necesitados, pero según activistas políticos, opositores y ONGs las tiendas en dólares solo incrementan la brecha económica entre la población y benefician a quienes defienden el totalitarismo el país.

Uno de los asuntos más polémicos de estas nuevas tiendas, donde se puede comprar solo con tarjetas electrónicas emitidas por los bancos cubanos, es que se abastecieron de manera urgente en todo el país luego que los cubanos pasaran durante meses horas para comprar alimentos o productos de aseo.

El racionamiento tampoco llega a estas unidades de comercio, donde puedes comprar sin límites,mientras que en las tiendas en CUC solo puedes adquirir un paquete de pollo per cápita, tras pasar largas horas en una cola y presentar tu documento de identidad.