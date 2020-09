El humorista cubano Nelson Gudín se pronuncia contra la censura: “Nunca los inquisidores han tenido razón”

El humorista cubano Nelson Gudín Benítez dedicó en sus redes sociales un texto contra la censura en Cuba, alegando que quienes la ejercen nunca han tenido razón en ninguna época ni sistema político.

El creador del popular personaje del Bacán recordó a diversas personalidades de la literatura, la poesía y la ciencia que a lo largo de los siglos fueron prohibidos o sufrieron persecución por su obra, antes de denunciar la situación cubana.

“¿Acaso valió la pena negarles a varias generaciones de cubanos la opción de escuchar a los Beatles sin necesidad de esconderse? ¿A quién pudo ocurrírsele pensar que Lennon podía ser una amenaza? Tal vez, en el minuto que se tomaba la decisión de declararlo peligroso, componía John una de las canciones más bellas que se haya escrito sobre la guerra”, expresó.

“Los artistas siempre fueron, y hoy tal vez más, hombres sencillos, humanos. Los artistas, por naturaleza, son irreverentes, pero nunca peligrosos sociales, ni corruptos; porque no está en su esencia. Los artistas solo se deben a su obra, y sea cual sea su estética o discurso, ella pertenece por derecho propio al patrimonio cultural de la nación, aunque los poderosos se crean eternos y con prerrogativas para decidir o cambiar las fichas del futuro”, añadió.

El actor, quien además es guionista, poeta, dramaturgo y narrador, precisó que un día “la pandillita de censores” tendrá que rendir cuentas a la historia, y que mientras ese momento llega, él continúa “apuntándoles” con una de sus armas: la poesía.

Gudín subrayó que los artistas, ni los de Cuba ni los de otro país, son ciudadanos censurables ni traidores.

“Posiblemente esos (los traidores), están ahora besando alguna mano; hasta el día en que, sin que el reverenciado se dé cuenta, le asesten la mordida”, recalcó.

El humorista fue uno de los que, aprovechando el intercambio cultural que se abrió tras la visita de Obama a Cuba, viajó varias veces a Estados Unidos, donde actuó en teatros y canales de televisión de Miami y otras ciudades.

No obstante decidió regresar a Cuba, donde según se desprende de su texto está siendo censurado por los medios oficiales.

“Me sobran dedos tratando de contar cuántos de mis colegas (en el humor) han decidido abandonar este país en las últimas décadas; y los que logro recordar lo han hecho en busca de mejor mercado para su obra, o por cuestiones familiares, y hasta por probar suerte o porque les dio la real gana”, señaló.

“Al intentar contar los funcionarios públicos, los políticos, los militares, los altos dirigentes (en cualquiera de las esferas) que han traicionado, o desfalcado cuentas; o han sido agarrados con las manos en la masa, poniendo en riesgo, como sabemos, a una nación entera; o puestos al servicio de una potencia extranjera, no me alcanzan dedos, ni uniendo las manos de todos los inquisidores a lo largo y ancho de este amado país al que no he decidido abandonar nunca, aun cuando he tenido las más increíbles y tentadoras ofertas”, concluyó.