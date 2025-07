“Te golpean porque te temen”: el poderoso mensaje de apoyo de Nelson Gudín a Jorge Fernández Era

Vídeos relacionados:

El humorista Nelson Gudín envió un mensaje de apoyo a su colega Jorge Fernández Era tras el episodio de agresión física y amenazas de muerte de que fue víctima por parte de oficiales de la Seguridad del Estado

“Tienen que golpearte porque te temen, porque contra ti no tienen armas, porque les has ganado ante los ojos de toda Cuba y del mundo”, dijo Gudín, conocido en Cuba por su popular persona del El Bacán, reaccionado al post donde este domingo Fernández Era relata la golpiza.

“Así ganó Mandela y Gandhi. Así mataron a Lorca y a tantos. Así silenciaron a Virgilio, a Dulce María”, continúo Gudín, quien emigró a Miami desde 2021.

El Bacán dedicó un poema a Fernández Era, que compuso hace unos años “pensando en la Patria” junto a el poeta Alexander Besú Guevara como homenaje a la “grandeza” de Fernández Era.

“La patria será siempre tan abierta, / tan de todos y toda la palabra, / que nos es allí donde nacemos. Ella, / en el viajero, de caminos anda, / y junto al náufrago, de Dios navega”, se lee en una de sus estrofas.

Otros humoristas, artistas y amigos han mostrado su respaldo a Fernández Era, tras la agresión.

“Mis respetos para ti y para tu esposa, no nos conocemos personalmente pero tus actos me hacen admirarlos y apoyarlos y sentir un asco tan grande por ese sistema q las palabras no alcanzan para describirlo”, comentó la actriz Susana Pérez.

“Cuando ni siquiera pueden sostener con dignidad una idea disfuncional, sucede esto. Mi abrazo y mi respeto”, dijo, por su parte, Ulises Toirac.

Relato de la golpiza

Este domingo, Fernández Era calificó de “fascistas” a los oficiales de la Seguridad del Estado que lo agredieron el pasado viernes y relató el episodio de agresión física y amenazas de muerte de que fue víctima.

Asimismo, informó que la denuncia que intentó tramitar contra sus agresores en la unidad de la policía de Diez de Octubre, no procedió, pues se le dijo que se trataba de daños menores, pese a tener “certificado de lesiones en mano, expedido en el hospital Miguel Enríquez”.

Con relación a la golpiza de que fue víctima, Fernández Era relató que, tras negarse a mantenerse en casa y no realizar su habitual protesta en el Parque Central, un oficial lo condujo hacia “la Unidad de Zanja”, donde “me tuvieron en calabozo junto a otros cinco detenidos por espacio de una hora, hasta ser trasladado hacia una habitación de alrededor de tres metros cuadrados con solo dos sillas, la mía sin espaldar”.

En la habitación, lo interrogaron dos oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos uno que se identificó como Yoan.

“En medio de la discusión, con la cobardía que emana de sus entrañas, el tal Yoán me cayó a pescozones en dos tandas mientras el otro me agarraba”, contó Fernández Era, que ya desde el viernes había mostrado las agresiones físicas en su cuerpo.

“El resto fue una no menos injuriosa sesión de tortura sicológica que incluyó la promesa de arrancarme los dientes uno a uno y la amenaza de «quitarme del camino» mediante ‘alimentos de la bodega contaminados, huecos en aceras y calles, automóviles desbocados…’ y otros medios a su alcance que no atino a recordar por la efectividad de la golpiza”, dijo sobre las amenazas de muerte.

Fernández Era considera que tiene “razones de sobra para endilgarles a sus captores el adjetivo de fascistas, entre ellas el desapego a la Constitución de la República y a la Ley de Proceso Penal, que establecen que nadie debe ser conducido a calabozo sin cometer delito, y que a los detenidos no puede negárseles el derecho a comunicarse con sus familiares o a algo tan humano como tomar agua”.

“Uno no debe esperar de ellos ‘besitos’, pero tampoco que establezcan una emulación socialista con sus compinches de la tiranía batistiana, pues para eso no murió tanta gente”, dijo.

Régimen cubano reprime a Fernández Era por sus ideas políticas

En abril, agentes de la Seguridad del Estado arrestaron a este intelectual cubano cuando se disponía a realizar su habitual protesta cívica en el Parque Central, una acción que ha repetido cada día 18 durante los últimos dos años.

Su esposa, Laideliz Herrera Laza, denunció que lo interceptaron en la esquina de su casa y lo trasladaron a la Unidad de Aguilera.

El escritor exige el fin del régimen totalitario en Cuba, respeto a los derechos civiles y el cese de las violaciones al debido proceso por parte de la PNR, la Fiscalía y la Seguridad del Estado.

La represión contra voces críticas sigue siendo una constante en Cuba, donde las autoridades criminalizan la protesta pacífica y cualquier forma de disenso público.

