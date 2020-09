Olga Tañón revoluciona a sus fans con una foto sin filtro ni maquillaje

A pesar de ser una de las artistas latinas que más éxito y fortuna ha cosechado a lo largo de su extensa carrera profesional, la famosa cantante puertorriqueña Olga Tañón siempre ha dado ejemplo de sencillez, cercanía y humildad.

Sus redes sociales se han convertido en un claro reflejo de ello, donde a diario la artista comparte con sus millones de seguidores aspectos de su vida diaria en los que muestra su lado más familiar y desenfadado, como son las imágenes en las que se deja ver sin artificios y con total naturalidad.

Sin ir más lejos, la reciente instantánea con la que La mujer de fuego dio los buenos días a sus admiradores de Instagram y Facebook es una prueba de lo mucho que defiende la belleza natural. En la fotografía aparece la intérprete de Cuando tu no estás posando sin filtro ni maquillaje y dejando ver su rostro tal y como es.

"¡No filtro day hasta por la tarde! Que la pasen sabroso", comentó la estrella junto a la publicación.

Una vez más, los fans de Olga Tañón han aplaudido que haya apostado nuevamente por defender la belleza real pese a los constantes cánones que la sociedad, especialmente las propias mujeres, tratan de implantar con sus constantes camuflajes de maquillaje y retoques estéticos.

Incluso, hay quienes aseguran que la cantante no necesita filtro ni maquillaje para verse hermosa, pues posee una indiscutible belleza a sus 53 años de edad.

"Autentica", "No lo necesitas", "Con filtro o sin filtro eres bella", "No necesitas ningún filtro muñeca", "Gracias por mostrarte al natural, nos ayudas mucho" o "Olga eres lo máximoooo. Me encanta escucharte cantar, motivas y das una energía impresionante", "Natural siempre mejor" o "Simplemente bella y única, bendiciones y feliz día", son algunos de los mensajes que ha recibido la artista boricua.

Otras de las lecciones de belleza que ha dado Olga Tañón en los últimos meses fue el reivindicativo mensaje que lanzó en su cuenta de Instagram con el objetivo de normalizar la celulitis y los cuerpos imperfectos.

La cantante compartió un vídeo en el que se le podía ver delante de un espejo en short y enseñando la también llamada "piel de naranja" que posee en la parte trasera de sus muslos.

"Miren mi celulitis, claro que tengo celulitis. Yo creo que todas las mujeres tienen celulitis, incluyendo la gente que hace ejercicio", "uno tampoco es perfecto, yo tango bastante celulitis y señoras y señores sin ningún complejo", expresó la boricua en el audiovisual que se ganó miles de 'me gustas' y de comentarios positivos por parte de sus seguidoras.

