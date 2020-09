Comienza entrega de “tarjetas especiales” para la compra de alimentos y productos de aseo en La Habana

Las autoridades de La Habana están entregando tarjetas especiales a los ciudadanos que vivan en un lugar diferente a la dirección que aparece en su carné de identidad, para que puedan comprar alimentos y productos de aseo en las tiendas del territorio donde residen.

El gobierno implantó ese mecanismo tras múltiples protestas de la población, luego de que se anunciara que a partir del 1ro de septiembre los habaneros solo podrían comprar en las tiendas ubicadas en sus municipios de residencia, una medida tomada para intentar frenar el brote de coronavirus en la ciudad.

El pasado jueves, en la Mesa Redonda de la televisión, Luis Carlos Góngora Domínguez, jefe del grupo temporal de comercio del Consejo de Defensa Provincial (CDP), reiteró que se trata de una tarjeta de identificación de uso temporal por 15 días, aunque “si la decisión se prorrogara, le alargaríamos la vigencia”.

“Es personal, no familiar, se le entrega a cada una de las personas que viven en el núcleo, no está limitada que si uno tiene carné de identidad no se le entrega a los demás”, insistió.

El dirigente reconoció que en estos primeros días del mes se han dado problemas en diferentes territorios por malas interpretaciones en los consejos populares, donde se habilitaron locales para la entrega de las tarjetas.

“En diferentes lugares se dio una tarjeta familiar. Si había alguien que vivía en la vivienda que tenía carnet de identidad, entonces no le daban la tarjeta. Todos esos problemas nos los encontramos y los hemos ido corrigiendo”, admitió.

“Ese proceso tiene que ser ágil, no podemos meternos los 15 días entregando tarjetas”, añadió.

Góngora también se refirió también al problema de que la cobertura de la red de comercios no es equitativa geográficamente. “Favorece más a los municipios centrales de la ciudad y menos a los de la periferia”, dijo.

Por ello, aseguró que se crearon 151 nuevos puntos de venta para atender a los consumidores de los barrios más periféricos y desprotegidos.

No obstante, ni esta medida ni las tarjetas especiales, podrán acabar con las colas en las tiendas, porque no solucionan la esencia del problema: la escasez de productos de primera necesidad.

“Colas van a existir siempre. Ninguna de estas medidas tienen la capacidad de evitarlas porque los suministros no nos lo permiten”, admitió el funcionario.