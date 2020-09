Youtuber cubana Ruhama Fernández denuncia que fue desnudada en interrogatorio con el DTI

La youtuber cubana Ruhama Fernández, quien fue citada para presentarse el jueves en una unidad de policía, denunció en sus redes sociales que fue obligada a desnudarse para comprobar que no llevaba ningún micrófono en su cuerpo.

La joven debió presentarse a las 2:30 pm en la estación, luego de que un oficial identificado como el capitán Richard del DTI, le comunicara que tenía que acudir por un asunto relacionado con una instrucción penal.

“Ya estoy en casa, me siguieron desde la casa hasta la policía. Me desnudaron para revisar si no tenía micrófonos y acusaron de que tenía un equipo robado, y que si yo vendía o tenía en gran cantidad toallas sanitarias. Todo esto porque no tienen pruebas reales de un delito”, relató la joven en su cuenta de Twitter.

Ruhama Fernández, natural de Santiago de Cuba, es popular entre sus seguidores en Internet por sus críticas al régimen de la Isla.

La youtuber transmitió en directo en Facebook su recorrido hacia la estación policial, en el que fue seguida todo el tiempo por un agente de la Seguridad del Estado, amigo del capitán Richard.

“Vamos a ver qué me dice esta gente ahora. Lo curioso es que me decían que no eran de la Seguridad del Estado, sino del DTI, como que yo había cometido algún delito. No sé, quizás me quieran aplicar el Decreto Ley 370 que hasta ahora no me lo han aplicado”, comentó.

“Muchas gracias, mi gente, por el apoyo; gracias por compartir. Como ven no voy sola, tengo dos guardaespaldas”, ironizó.

Al dar a conocer en las redes la citación para acudir al interrogatorio, Ruhama recalcó que no había cometido ningún delito.

“Decir la verdad no es un delito aunque en mi país lo quieran ver así. Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado. Muchas gracias de antemano por el apoyo”, subrayó.

En una transmisión en su muro de Facebook, la joven relató que había ido con su hermano a hacerse su pasaporte y que las autoridades se lo habían negado.

“A él sí se lo pusieron hacer. Es decir, el problema no es el coronavirus. Ya él tiene el suyo, es a mí a la que no me lo dejan hacer”.