¿Quién salió ganando tras la limpieza de Instagram? Estas influencers cubanas crecieron

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Mientras la «Gran Purga de 2026» de Instagram dejaba a decenas de influencers con miles de seguidores menos, varias creadoras de contenido cubanas lograron algo que pocos esperaban: terminar el día con más seguidores que antes.
Este jueves, Meta ejecutó una limpieza masiva de bots y cuentas inactivas en Instagram que sacudió los conteos de perfiles en todo el mundo durante aproximadamente seis horas.
La magnitud fue global: Kylie Jenner perdió más de 14 millones de seguidores, Cristiano Ronaldo vio desaparecer 6,622,220 y hasta la cuenta oficial de Instagram se quedó con cerca de nueve millones menos.
Un portavoz de Meta lo describió como «parte de nuestro proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas», y aclaró que «los seguidores activos no se ven afectados».
Entre las influencers cubanas más seguidas en Instagram, los datos extraídos gracias a SocialBlade revelaron un panorama muy variado, con ganadoras y perdedoras claras.
Las que crecieron en plena purga
Amanda Camaraza fue la gran sorpresa: sumó +6,496 seguidores durante la limpieza, el mejor resultado del grupo cubano analizado.
Le siguieron Claudia Artiles con +3,749, Rachel Arderi con +3,680, La Dura (Diliamne Jouve González) con +3,442 y Samantha Hernández con +2,919.
Que una cuenta crezca precisamente durante una purga de cuentas falsas es una señal difícil de ignorar: significa que quienes la siguieron ese día son personas reales y activas, lo que apunta a una audiencia orgánica y comprometida.
Amanda Camaraza había alcanzado el millón de seguidores en junio de 2025, hito que celebró con un video emotivo, y su crecimiento durante la purga refuerza la imagen de una base de fans genuinamente fiel.
El otro lado del ranking
El contraste con las más afectadas es llamativo.
Sandra Cires Art encabezó las pérdidas con -55,278 seguidores, más del doble que la segunda más afectada.
Detrás quedaron Imaray Ulloa con -21,093 y Pollito Tropical con -19,875, cifras que generaron revuelo en redes aunque no necesariamente indican irregularidades.
Meta estima que entre el 10% y el 15% de sus cuentas activas son falsas o spam, y en 2025 ya había eliminado más de 500 millones de perfiles falsos según su propio Informe de Transparencia.
Cualquier perfil con seguidores acumulados durante años podía verse afectado de forma automática, independientemente de su comportamiento en la plataforma.
Este fenómeno no es exclusivo de Instagram: las grandes plataformas llevan tiempo depurando métricas infladas ante la presión de anunciantes y reguladores que exigen datos de audiencia más transparentes.
X (antes Twitter) realizó su propia limpieza apenas un mes antes, suspendiendo 208 cuentas bot por minuto.
Lo que la purga dejó en claro es que el número de seguidores en pantalla importa cada vez menos: lo que las marcas y los algoritmos valoran hoy es el engagement real, y en ese terreno, las influencers cubanas que crecieron acaban de demostrar que tienen algo que muchas cifras grandes no pueden comprar.
Preguntas frecuentes sobre la "Gran Purga de 2026" en Instagram y el impacto en influencers cubanas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué fue la "Gran Purga de 2026" en Instagram?
La "Gran Purga de 2026" fue una limpieza masiva realizada por Instagram para eliminar bots y cuentas inactivas. Este proceso afectó los conteos de seguidores de perfiles en todo el mundo, incluyendo celebridades e influencers.
¿Qué influencers cubanas crecieron durante la purga de Instagram?
Durante la purga, algunas influencers cubanas lograron aumentar su número de seguidores. Amanda Camaraza fue la que más creció, ganando 6,496 seguidores. Otras que también crecieron incluyen a Claudia Artiles, Rachel Arderi, La Dura y Samantha Hernández.
¿Qué impacto tuvo la purga de Instagram en las influencers cubanas más afectadas?
La purga de Instagram resultó en pérdidas significativas de seguidores para algunas influencers cubanas. Sandra Cires Art fue la más afectada, perdiendo 55,278 seguidores. También sufrieron caídas Imaray Ulloa y Pollito Tropical.
¿Qué significa el crecimiento de seguidores durante una purga para las influencers?
El crecimiento de seguidores durante una purga indica que la audiencia de la influencer es orgánica y está compuesta por seguidores activos y reales, lo que sugiere un alto nivel de engagement y fidelidad.
¿Por qué Instagram realiza purgas de cuentas inactivas y bots?
Instagram realiza purgas de cuentas inactivas y bots para mantener la autenticidad de sus métricas y satisfacer las demandas de transparencia de anunciantes y reguladores. Esto ayuda a asegurar que los datos de audiencia sean precisos y reales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.