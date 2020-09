El DTI cita a la youtuber cubana Ruhama Fernández

Agentes de la inteligencia al servicio del régimen cubano, o DTI, citaron este viernes a la youtuber santiaguera Ruhama Fernández, quien es conocida en las redes por sus fuertes críticas al gobierno de La Habana.

"Hoy a las 2:30 pm tengo una nueva citación en la policía por el capitán Richard del DTI", informó Ruhama en la red social Instagram

Según explicó, el capitán Richard le dijo que él no era de la Seguridad del Estado, sino que tenía que ver con instrucción penal.

"Quiero dejar constancia de que NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, decir la verdad no es un delito aunque en mi país lo quieran ver así. Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado. Muchas gracias de antemano por el apoyo", sostuvo la joven.

Recientemente la youtuber cubana tenía previsto viajar a Estados Unidos tras ganar el concurso Red Cuban Power, organizado por el presentador Alex Otaola, y supo que estaba regulada y no podría salir del país.

"No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no me dejan estudiar. ¿Qué quieren que uno haga? No lo entiendo... Esto es lo que pasa con las personas que pensamos diferente: o nos hundimos o nos hundimos, ya más nada", declaró Ruhama.

La joven suele ser en sus redes sociales muy crítica sobre la situación actual de Cuba. En una ocasión denunció el estado de la comida que reciben los estudiantes de una Facultad de Medicina en Santiago de Cuba.

"Llevan 3 días comiendo arroz y arroz con azúcar, por favor con qué fuerza van a estudiar cada día nuestros futuros médicos, qué dolor, #ElCambioEsYa", dijo.