Seguridad del Estado de Cuba amenazó a Roberto Quiñones para que abandone el periodismo independiente

La Seguridad del Estado amenazó al periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces con publicar en la televisión estatal un video que lo desacredita personalmente si continúa su trabajo como reportero de CubaNet.

En declaraciones dadas primero a ese medio independiente de la isla y que luego abundó en el programa A fondo, del canal de televisión AméricaTeVé, Quiñones Haces contó que su respuesta a los agentes que intentaron intimidarlo fue que por él podían publicarlas "ahora mismo".

Luego de revisar minuciosamente sus pertenencias, incluso llegaron a desnudarlo, a Quiñones Haces lo condujeron a un edificio administrativo de la prisión y un mayor de la Contrainteligencia que se identificó como Sergio le dijo que si continuaba colaborando como periodista independiente en CubaNet publicarían un video que lo desacreditaba, contó a pocas horas de salir de la prisión.

Ellos atacan por los flancos que creen que pueden hacer más daño como lo es la unidad de la familia, tratan de desprestigiar la imagen de las personas que tienen una actitud digna ante ellos, comentó a través de una llamada telefónica al periodista Pedro Sevcec.

Se trata de un montaje audiovisual, explicó Quiñones Haces, en el que supuestamente se le ve en una relación extramatrimonial, aunque el abogado cubano agregó que no es el único material con el que lo amenazaron, pero aseguró que eso no lo intimidó.

Ese chantaje no se le puede permitir a nadie -afirmó- y menos con las condiciones que ellos me proponían: trabajar como asesor jurídico a cambio de no ser periodista independiente.

En otro momento, Quiñones Haces refirió que durante todo este año de penitencia, fue víctima de diferentes abusos por parte de los responsables de la prisión. Violaron su intimidad, le reprimieron,ocuparon documentos privados e impidieron denunciar las injusticias que se cometen en ese lugar.

Fui privado de las visitas conyugales establecidas en el reglamento, incluso antes de que la situación sanitaria que provocó el COVID-19 en mayo obligara a las autoridades a tomar medidas más severas, explicó el periodista independiente cubano.

Una de las cosas que más ha llamado la atención desde que saliera en libertad Roberto de Jesús Quiñones Haces es su evidente pérdida de peso corporal, que según declaró el mismo es de unas 30 libras, y para ello acudirá esta semana al médico para realizarse un chequeo completo,teniendo en cuenta su edad y la hipertensión arterial, glaucoma y psoriasis que padece.

"Espiritualmente me siento muy bien", dijo.

El periodista independiente de 63 años, residente en Guantánamo, fue liberado este viernes luego de cumplir un año de injusta prisión acusado del supuesto delito de “Resistencia y Desobediencia”, tras intentar acceder al juicio de unos pastores evangélicos cubanos que se negaron a que sus hijos recibieran adoctrinamiento político en las escuelas públicas de la isla.

Durante su estancia en la cárcel denunció, entre otras cosas, el mal estado de los alimentos que le dan a los reclusos.

Tras ser detenido a las 4: 05 de la tarde del 11 de septiembre de 2019, Amnistía Internacional envió una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez declarando a Quiñones Haces como "preso de conciencia"