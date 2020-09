Beatriz Luengo se suma a joven cubana e interpreta versión femenina de Hawai, de Maluma

La cantante, actriz y compositora española Beatriz Luengo también ha quedado prendada por el talento de la joven cubana Lilian Estévez y se animó a interpretar la versión que le hizo a Hawai, el último éxito de Maluma.

Luengo, pareja desde hace casi dos décadas del músico y productor cubano Yotuel Romero, apoya constantemente a las mujeres que como ella se abren paso en la industria también desde la composición.

La artista dijo que la canción de Maluma le encanta y la creación de Lilian la inspiró a cantarla ella también.

La joven cubana no tardó en comentar en la publicación de Luengo y compartirla en sus historias de Instagram.

La cantante española ha realizado este tipo de "versiones respuesta" a éxitos como El Amante, de Nicky Jam y When I was your man, de Bruno Mars.

Lilian Estévez está arrasando en las redes sociales con su versión de Hawai a modo de respuesta, compuesta e interpretada por ella, y que ya suma más de 600 mil reproducciones en Instagram.

Además, el tema se ha viralizado también en TikTok, la red social del momento, popular por sus videos cortos, y ha logrado que muchos artistas cubanos se rindan ante su talento, como es el caso de Baby Lores, Diván, Yulién Oviedo y Alex Duvall, entre otros.

Lilian nació en Puerto Padre, Las Tunas y se mudó a Miami a los 15 años. Actualmente tiene 22 y desde el año pasado comenzó a hacer versiones de algunos éxitos musicales que han ido ganando aceptación entre sus seguidores.

