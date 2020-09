Entrevista a la cubana Lilian Estévez tras el éxito de su versión de "Hawái" de Maluma

Si has pasado algo de tiempo en las redes sociales los últimos días, es imposible que no te hayas encontrado con la respuesta viral de una joven cubana a Maluma cantando una versión femenina de su hit Hawái. A día de hoy, el vídeo en cuestión supera 1.3 millones de reproducciones y su autora ha vivido en sus propias carnes el poder de las redes sociales, al experimentar un notable aumento en la cifra de seguidores de su contador en Instagram.

Su nombre es Lilian "Lili" Estévez, tiene 22 años, es de Puerto Padre (Cuba) y se ha asegurado que su talento para la composición y su bella voz se queden grabados en la mente de miles de internautas al cantar la letra alternativa que compuso inspirada en Hawái de Maluma.

Tal fue la repercusión de este vídeo que rostros reconocidos como el de Beatriz Luengo, Yulien Oviedo, Diliamne Jouve (esposa del reguetonero Jacob Forever) o Baby Lores reaccionaron a él. Incluso este fragmento cantado por Lili fue el que inspiró a la esposa de Yotuel Romero a crear su propia versión del tema de Pretty Boy.

Pero antes de revolucionar las redes con la versión de Hawái, ya colgaba otras versiones femeninas de otros éxitos musicales y en su perfil encontramos covers de canciones como Si te vas de Ozuna y Sech o Soltera de Daddy Yankee, Bad Bunny y Lunay.

Gracias al alcance de su vídeo viral, su comunidad de seguidores en Instagram ha rebasado los 40 mil followers, una cifra que continúa aumentando, al igual que las reproducciones de su respuesta a Maluma.

Parece que esta joven promesa de la música ha aterrizado en las redes sociales para quedarse. ¡Y por mucho tiempo!

Desde CiberCuba, hemos hablado con esta talentosa cubana sobre música, redes sociales, la popularidad que alcanzó en tan poco tiempo y sus próximos proyectos.

Pregunta: Tu talento para la composición es innegable, pero tu voz también es muy especial. ¿Desde cuándo cantas? ¿Tomaste alguna vez clases de canto?

R: Desde pequeña me gustaba escribir canciones, lo que no sabía es que iba a querer dedicarme a eso por completo en un futuro. Siempre me ha gustado cantar, pero públicamente comencé subiendo covers en las redes en el 2018. Nunca he tomado clases de canto.

P: En tu perfil de Instagram tienes varias versiones de canciones de diferentes artistas, ¿qué te motivó a compartir tu talento en las redes sociales? ¿Cómo surgió esto?

R: Bueno, un día se me ocurrió hacer una versión femenina de Otro Trago de Sech, porque me encantaba. Como mujer puedo entender las diferentes emociones que se sienten, y me pareció genial crear una versión desde nuestro punto de vista con el propósito de que muchas puedan identificarse, y de compartir con el público lo que tanto me apasiona hacer: escribir. Y es lo que he hecho con varias canciones que me encantan, como Soltera de Lunay, Si te vas de Ozuna y Sech y recientemente con Hawai de Maluma.

P: Tu respuesta a Maluma fue una bomba en Instagram, donde en tan solo unos días supera el millón de reproducciones. ¿En algún momento te imaginaste el éxito que iba a tener?

R: Para mí el éxito y la buena aceptación de este último cover en las redes ha sido una sorpresa increíble. No tenía ni idea de hasta dónde podría llegar.

P: Algunos rostros reconocidos de la música cubana y del panorama internacional han reaccionado a tu versión de Hawái. ¡Incluso Beatriz Luengo se inspiró en tu respuesta para realizar ella una propia! ¿Qué significan para ti todos estos reconocimientos?

R: Estoy demasiado feliz y agradecida con tanto apoyo y reconocimiento. Es un honor para mí que artistas hayan reaccionado a mi trabajo e incluso que se hayan hecho versiones a su estilo utilizando mi letra. ¡Es verdaderamente gratificante!

P: Para saber un poco más a fondo de ti, ¿nos podrías decir tres artistas que fueron determinantes para que quisieras dedicarte a la música?

R: Realmente admiro mucho a todos los grandes artistas, considero que cada uno tiene algo especial y diferente que brindar. Pero si me piden mencionar tres creo que no podrían faltar Daddy Yankee, Ricardo Arjona y Sech.

P: ¿Qué opina tu entorno? ¿Hay alguna figura que te mueva a seguir creando música y desarrollarte en esta faceta?

R: Mi mayor motivación para seguir haciendo música es mi familia. Mi pareja y yo trabajamos en equipo para darles lo mejor que podemos. Y para mí es demasiado increíble disfrutarlos mientras hago lo que más me apasiona en el mundo que es componer.

P: Después de este éxito, tu número de seguidores ha crecido notablemente y son muchas las personas que están esperan seguir escuchando versiones como la de Hawái, ¿qué planes tienes a partir de ahora? ¿Cuál es tu siguiente paso después de este éxito? ¿Seguiremos escuchando versiones o también tienes pensado lanzar tus propias composiciones?

R: Después de la buena aceptación del público mi mayor enfoque es brindarles mucha música para disfrutar. Tanto versiones femeninas de buenas canciones, como mis propias composiciones. Estoy muy ansiosa de poder mostrar y terminar los proyectos que tengo preparados.

Ahora a Lilian Estévez le toca recoger los frutos de todo el trabajo de estos últimos años y continuar deleitando a sus seguidores con sus creaciones, así que solo queda desearle un rotundo éxito esta joven cubana y esperar a ver con qué sorprende próximamente a su público. ¡Mucha suerte, Lilian!

