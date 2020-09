Leo Messi regresa a las redes sociales con una adorable foto de sus tres hijos

Leo Messi es uno de los protagonistas indiscutibles de este verano. Su desencuentro con el Barcelona ha sido uno de los temas más comentados de la prensa internacional.

Pero tras la tormenta, poco a poco está llegando la calma al anunciar que se queda un año más en el que ha sido su equipo durante las últimas décadas. Y como parte de volver a la normalidad, ha retomado su actividad en las redes sociales.

Lo ha hecho con una foto protagonizada por sus tres hijos, fruto de su amor con la argentina Antonella Roccuzzo.

Los tres niños son el centro de la vida del astro del fútbol y con ellos ha roto el silencio en el que se habían sumido sus redes sociales desde el pasado 12 de agosto.

En la dulce instantánea que publicó este fin de semana vemos a Thiago, Mateo y Ciro -de 7, 4 y 2 años respectivamente- posar sonrientes en un entorno natural. Una publicación que vino sin texto para acompañar.

Durante la entrevista que concedió Messi a Goal, en la misma que confirmó que se quedaba en el Barcelona una temporada más, habló sobre cómo se vivió en su casa toda esta situación.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", comentó el delantero.

Además, destacó cómo sus dos hijos mayores enfrentaron la posibilidad de tener que irse de Barcelona.

Sobre Mateo, quien en unos días cumplirá cinco años, dijo que "aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte". Mientras que el mayor, Thiago, lo pasó peor al enterarse a través de la televisión de que tendría que cambiar de colegio y hacer nuevos amigos.

"Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía que no nos vayamos", añadió Messi.

