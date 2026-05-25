Alarma mundial: Messi sale lesionado a días del inicio del Mundial

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La noche del domingo Lionel Messi abandonó el campo en el minuto 73 del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union -que terminó 6-4 a favor de Miami-, tras sentir una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que generó alarma inmediata en Argentina y en la comunidad futbolística global a menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026.

Según reporta Reuters, el astro argentino se agarró la zona afectada después de ejecutar un tiro libre en el minuto 70, pidió el cambio y caminó por su propio pie hasta el vestuario sin necesidad de asistencia adicional. Fue sustituido por M. Silvetti, según confirmó la cuenta oficial del club.

Las imágenes del momento recorrieron el mundo de inmediato. "Este es el momento exacto en el minuto 73 en que Messi sintió la molestia, se tocó la parte posterior de la pierna y terminó pidiendo el cambio. Las imágenes ya dan la vuelta al mundo y la preocupación crece en Argentina, en el Inter Miami y también pensando en el Mundial 2026", escribió el usuario AkanniCFC en X.

Los estudios médicos realizados en Miami descartaron un desgarro muscular, según informó La Nación, de Argentina. El diagnóstico preliminar apunta a una lesión muscular leve en el muslo izquierdo, con una recuperación estimada de aproximadamente diez días.

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó calmar las aguas en la rueda de prensa posterior al partido. "Sinceramente, está fatigado", declaró, atribuyendo la salida de Messi al cansancio acumulado y al riesgo de sobreexigirse en un campo pesado.

Hoyos reconoció además que el cuerpo médico aún no había completado su informe al momento de hablar con la prensa.

Sin embargo, fuentes médicas citadas por La Nación confirmaron que sí existe una pequeña lesión muscular y que el jugador será monitoreado de cerca en los próximos días.

El momento no podría ser más delicado. El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, arranca el 11 de junio.

Argentina, vigente campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, con debut el 16 de junio ante Argelia. La lista definitiva de 26 jugadores debía ser entregada a la FIFA antes del 30 de mayo, lo que convierte esta lesión en una emergencia de calendario para el seleccionador Lionel Scaloni.

Con una recuperación estimada de diez días, Messi llegaría justo -o con margen mínimo- al debut mundialista, lo que mantiene en vilo a toda Argentina. El partido de este domingo ante Philadelphia Union era, además, el último de Inter Miami antes del parón mundialista.

La situación se agrava porque la selección argentina ya había perdido a Valentín Carboni por rotura de ligamentos de rodilla y a Juan Foyth por rotura de tendón de Aquiles, ambos descartados del torneo.

Este episodio reactiva el recuerdo de la Copa América 2024, donde Messi terminó la final lesionado y entre lágrimas, aunque Argentina se coronó campeona 1-0 ante Colombia con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112. Aquella lesión, también en el muslo izquierdo, lo mantuvo fuera aproximadamente dos meses.

Messi, de 38 años, tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 y percibe entre 70 y 80 millones de dólares anuales. El Mundial 2026 es considerado ampliamente su última Copa del Mundo, lo que convierte cada partido y cada molestia física en un asunto de dimensión histórica para el fútbol mundial.

Argentina debuta el 16 de junio ante Argelia, con el mundo entero pendiente del parte médico de su capitán.