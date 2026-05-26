El parte médico de Messi preocupa a Argentina rumbo al Mundial

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Lionel Messi abandonó el campo en el minuto 73 del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union el pasado domingo, y encendió las alarmas en Argentina a menos de un mes del inicio del Mundial 2026.

El parte médico, emitido este lunes por Inter Miami, indica que el capitán del equipo presenta «una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo» y que «el plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su progreso clínico y funcional», sin fijar fecha de retorno.

Messi sintió la molestia tras ejecutar un tiro libre en el minuto 70, se tocó la parte posterior del muslo izquierdo y pidió el cambio. Fue sustituido por M. Silvetti y caminó por su propio pie hasta el vestuario, lo que inicialmente atenuó la preocupación.

Sin embargo, fuentes médicas citadas por La Nación de Argentina confirmaron que existe una pequeña lesión muscular —descartando un desgarro— y estimaron un tiempo de recuperación de aproximadamente diez días.

Ese plazo sitúa a Messi con lo justo para el debut mundialista de Argentina, programado para el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, con margen mínimo para prepararse.

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó restar gravedad en la rueda de prensa posterior al partido: «Sinceramente, está fatigado», declaró, atribuyendo la salida al cansancio acumulado y al riesgo de sobreexigirse en un campo pesado, aunque reconoció que el cuerpo médico aún no había completado su informe en ese momento.

El contexto no podría ser más delicado para la selección argentina. El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y la lista definitiva de 26 jugadores debe ser entregada a la FIFA antes del 30 de mayo, lo que convierte la lesión en un problema contrarreloj para el seleccionador Lionel Scaloni.

Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Tras el debut ante Argelia, la vigente campeona del mundo enfrenta a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27 de junio.

La situación se agrava porque el equipo ya acumula bajas sensibles: Valentín Carboni fue descartado en febrero de 2026 por rotura de ligamentos cruzados de rodilla, y Juan Foyth quedó fuera en enero por rotura de tendón de Aquiles.

El episodio reactiva el recuerdo de la Copa América 2024, donde Messi terminó la final lesionado y entre lágrimas —también en el muslo izquierdo—, aunque Argentina se coronó campeona 1-0 ante Colombia con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112. Aquella lesión lo mantuvo fuera aproximadamente dos meses.

Messi tiene 38 años y el Mundial 2026 es considerado ampliamente su última Copa del Mundo como jugador activo, lo que da una dimensión histórica a cada actualización sobre su estado físico.

Argentina tiene programados dos amistosos de preparación antes del torneo: ante Honduras e Islandia en Estados Unidos, el 6 y 9 de junio, partidos que Messi podría llegar a disputar con el tiempo justo si su recuperación avanza según lo previsto.