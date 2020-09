Chocolate, El Taiger y El Úniko se pelean en Festival de Reggaeton de Nueva Jersey

Poco ha durado la tregua en el género urbano y el intento de unión tras el fallecimiento de El Dany. Así lo demostraron Chocolate MC, El Taiger y El Úniko en el Festival de Reggaeton de Nueva Jersey, en el que protagonizaron una escandalosa pelea.

Aún se desconoce el motivo de la riña, pero un video publicado por la cuenta de Instagram de Cubalseros muestra a El Taiger (vestido con pantalón negro y suéter blanco) y a Chocolate (pantalón y chaqueta beige y pulover negro) gritándose insultos e intentando irse a las manos mientras varias personas los separaban.

Según un comentario en Instagram de El Úniko, la bronca fue inicialmente entre él y El Taiger, pero Chocolate, que tiene la sangre bastante caliente, salió en su defensa.

"Chocolate ni siquiera tenía algo que ver con el problema, él solo se metió cuando vio que la cosa era conmigo", escribió el Úniko en una provocadora publicación de el Rey de los Reparteros, en la que sugiere que El Taiger salió corriendo.

Captura de Instagram / Chocolate MC

En otro video publicado por Cubalseros, se ve específicamente a El Úniko siendo apartado de la pelea por otra persona y lanzando ofensas.

En sus historias de Instagram, El Úniko dejó claro que no llegaron a los golpes e insinuó que fue El Taiger quien provocó la pelea.

"Me vio chiquito y pensó que iba a coger mangos bajitos, pero los manguitos están verdes, muy verdes. Miauuu", escribió en una primera historia.

"Y que conste que no te toqué ni un pelo y no me tocaste un pelo, pero te llevé hasta donde quería. Viste que tú no eres tan tanke nada", añadió.

Captura de historias de Instagram / El Úniko

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.