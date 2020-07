Chocolate reflexiona tras la muerte de El Dany: "Es tiempo de que el género dé un giro y nos unamos"

El repartero cubano Chocolate MC aseguró, a raíz de la impactante muerte de El Dany, que ya es momento de que los exponentes del género urbano cubano dejen sus rencillas y se unan.

"Con esto que pasó yo estoy teniendo una lección y creo que es tiempo de que madure mucha gente, empezando por mí y terminando por unos cuantos más. Hay que dejar el ego a un lado, yo ya no quiero más guerra con nadie", dijo en el programa de Adrián Fernández.

Chocolate, a pesar de que mantenía un enfrentamiento con Yomil y El Dany, estuvo entre los artistas cubanos que mostraron su tristeza ante la muerte del reguetonero de 31 años. En su post recibió algunos comentarios que cuestionaban su pésame luego de tantas tiraderas, y él aseguró que "no está vacío por dentro" y que las personas con las que tiene algún problema siempre va a preferir que estén vivas.

"Yo me imagino cómo debe estar su familia, dejó una esposa, una hija. Es muy fuerte, es algo triste. Hay que vivir la vida positivamente, con tu familia, con los tuyos, que todo sea positivo alrededor tuyo porque estamos aquí prestados", expresó Chocolate.

El Rey de los Reparteros aseguró que "con esto que pasó con El Dany yo hago las pases con todo el mundo. Quiero madurez y cualquiera que tenga problemas conmigo y quiera madurar, aquí estoy".

"Son señales, ya hay muchos motivos para que el género urbano se una y reviente mundialmente".

"Yo colgué los guantes. Esto me ha servido para que cualquier poquitico de odio que tenía sembrado por ahí por alguien se me fuera. Para afuera el odio, mucha positividad. Ya las directas que tengo por ahí hablando basura no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que hago a partir de ahora", subrayó.

Chocolate dijo incluso que aplazaría el estreno de su álbum porque es momento de guardar luto y respetar.

La muerte de El Dany este sábado fue un duro golpe para el género urbano y para la música cubana. Muchos artistas y seguidores acudieron al Cementerio de Colón a despedirlo y mostrar sus respetos y durante la noche mucha gente le rindió tributo desde su barrio Cayo Hueso, cantando sus canciones.