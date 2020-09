Peleador de origen cubano Ricardo Lamas se retira de las MMA

El peleador de origen cubano Ricardo Lamas anunció el martes su retiro definitivo de las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), días después de vencer en su último combate.

Nacido en Illinois, Chicago, hijo de padre cubano y madre mexicana, el contendiente publicó en su cuenta de Twitter un largo mensaje en el que agradeció a su familia, amigos y entrenadores por el apoyo brindado durante su fructífera carrera, que se extendió por 12 años.

“En primer lugar, me gustaría decir que soy un estadounidense orgulloso que no da por sentado las libertades que he conocido toda mi vida, gracias a los sacrificios hechos por mis padres para dar a mis hermanos y a mí un futuro mejor”, expresó.

“A mis fanáticos de México y Cuba, sepan que siempre llevaré estas banderas con orgullo y representaré nuestra cultura con honor e integridad”, añadió.

Lamas, de 38 años, pertenece a la categoría de peso pluma en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Horas antes de publicar la noticia en las redes sociales, dio una entrevista a MMAJunkie Radioen la que explicó el motivo de su partida.

El púgil reveló que le prometió su hermano fallecido que se retiraría después de su última pelea, si lo cuidaba.

“(Mi hermano) cumplió su promesa de cuidarme, así que tengo que cumplir mi palabra y voy a colgar los guantes después de esa actuación”, recalcó.

La última pelea de Lamas ocurrió el pasado 29 de agosto en el UFC Apex, en Las Vegas. El peleador se enfrentó a Bill Algeo, a quien venció por decisión unánime de los jueces.

Ese mismo día insinuó que su carrera en los cuadriláteros probablemente había llegado a su fin.

“Obviamente, durante este último año, he tenido muchos altibajos. En mi última pelea sufrí la peor lesión que he tenido hasta la fecha, fracturando mi mandíbula en dos lugares. Tuve que operarme. Solo un muchos altibajos en el último año o dos con mi carrera, y creo que eso se puede atribuir a que luché con la idea de colgar los guantes”, dijo entonces.

Lamas siempre se ha mostrado orgulloso de sus raíces cubanas y mexicanas. En sus peleas solía sacar siempre las banderas de los dos países e incluso las tenía en su ropa.

El pasado 30 de agosto, tras derrotar a Algeo en Las Vegas, envió un mensaje a los cubanos en el que les pedía unirse para acabar de una vez por todas con la dictadura en Cuba.

“Como cubanos tenemos que unirnos porque juntos somos fuertes y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr eso, juntos, con un golpe, tenemos que aplastar la dictadura castrista. ¡Basta ya! La gente de Cuba no puede coexistir con el enemigo. ¡Abajo Díaz-Canel! ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo la dictadura! ¡Viva Cuba Libre!”, expresó el peleador, cuyo padre y tío fueron presos políticos en la Isla.