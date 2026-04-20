Boxeo cubano se mueve en el profesionalismo: figuras viajan a Chile y Arlen López ya tiene rival

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Tres boxeadores cubanos viajaron el pasado sábado hacia Santiago de Chile, donde este viernes disputarán combates profesionales convocados por la Asociación Mundial de Boxeo, mientras se oficializó un nuevo rival para el bicampeón olímpico Arlen López de cara a su pelea del primero de mayo en Palma de Mallorca.

De acuerdo con el sitio oficialista JIT, Erislandy Álvarez, Lázaro Álvarez y Yusnier Sorsano encabezan la delegación que busca mantenerse invicta en el profesionalismo, con peleas a 10 asaltos en defensa de títulos de esa organización, según informó el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca.

"El propósito es cerrar la preparación en la sede del evento, para completar un trabajo muy bien diseñado", explicó Puig, quien viajó con el grupo junto a los entrenadores José Ramón Amador, Julio Lázaro Mena y Rolando Acebal.

Erislandy Álvarez (6-0), campeón olímpico de París 2024 en los 63,5 kilogramos, defenderá su faja continental latinoamericana ante el panameño José Núñez (17-0-2), uno de los rivales más exigentes del grupo por su amplio historial invicto.

Lázaro Álvarez (10-0), triple monarca mundial amateur y tres veces medallista de bronce olímpico, pondrá en juego el título continental americano en los 61,3 kilogramos frente al brasileño Jackson Furtado (12-3).

Yusnier Sorsano (2-0) defenderá la corona Federlatin —conquistada en noviembre pasado en el Hotel Internacional de Varadero— ante el argentino Jonathan Wilson Sánchez (26-8-1) en los 69,8 kilogramos.

En paralelo, la Federación Cubana de Boxeo confirmó un cambio en la cartelera del primero de mayo en Palma de Mallorca: tras la renuncia del contrario inicialmente anunciado, el súper mediano Arlen López (6-0), bicampeón olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, se medirá al argentino invicto Leonel Eduardo Ávila (12-0) a 10 asaltos.

En esa misma velada española participarán otros dos cubanos con credenciales olímpicas: el pluma Saidel Horta (1-0), subcampeón mundial de Taskent 2023, se enfrentará al venezolano Fernando José Toro (11-0), mientras que el mosca Alejandro Claro (1-0), doble medallista de bronce mundial, se medirá al colombiano Edinson Martínez (15-7-3), ambos combates a ocho asaltos.

El boxeo profesional cubano fue vetado durante más de seis décadas, desde 1962, cuando la Revolución prohibió el deporte rentado. El relanzamiento institucional comenzó en 2022 bajo el auspicio del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y la Federación Cubana de Boxeo, con la promotora AGON Sports como socio clave y la AMB como organismo sancionador principal.

Desde entonces, los boxeadores cubanos han acumulado títulos continentales latinoamericanos, americanos y Federlatin. La cartelera del 29 de noviembre de 2025 en Varadero fue especialmente destacada: Cuba ganó los siete combates y conquistó o retuvo tres títulos de la AMB, con victorias de Erislandy Álvarez, Lázaro Álvarez y el propio Sorsano.

Las dos veladas de esta semana y la del primero de mayo representan la apuesta más ambiciosa del boxeo cubano en circuitos internacionales desde que retomó el camino profesional, con seis púgiles activos en escenarios de Chile y España en menos de diez días.