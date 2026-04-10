Cubano Osleys Iglesias se corona campeón supermediano de la FIB

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El cubano Osleys Iglesias se proclamó campeón mundial de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al vencer por abandono al ruso Pavel Silyagin al término del octavo asalto, en el combate estelar de la velada celebrada el jueves en el Casino Montreal, en la provincia canadiense de Quebec.

Con esta victoria, "El Tornado" alcanzó un récord profesional invicto de 15-0, con 14 triunfos antes del límite, y se consolida como uno de los boxeadores cubanos más dominantes de su generación en el profesionalismo.

Desde el campanazo inicial, Iglesias tomó dominio de las acciones y con un jab certero e incesante mantuvo a su hasta entonces invicto rival a la defensiva todo el tiempo.

En el quinto asalto, un uppercut del cubano fracturó la nariz de Silyagin y le provocó una hinchazón alrededor del ojo izquierdo que fue empeorando con el paso de los rounds y el continuo golpeo.

Ya en el octavo episodio, era evidente que el matancero había dominado a su rival. Al sonar la campana para el noveno asalto, la esquina del ruso optó por no continuar un castigo innecesario.

El título FIB supermediano (168 libras) había quedado vacante tras el retiro de Terence "Bud" Crawford, quien lo había ganado al vencer a Saúl "Canelo" Álvarez el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, pero lo renunció en diciembre de ese año al confirmar su salida del boxeo profesional.

Iglesias llegaba a este combate como retador obligatorio de la FIB con récord de 14-0 y 13 nocauts, tras superar en su camino a rivales como el veterano Isaac Chilemba, Sena Agbeko y el ucraniano Ivanov, todos vencidos en Montreal.

El título de campeón de la FIB coloca al cubano automáticamente bajo los grandes focos, y los próximos pasos en su carrera deberían ser combates unificadores en una de las divisiones más pobladas de talento en todo el boxeo.

Cuba tiene una larga tradición de campeones mundiales, tanto en el ámbito amateur como en el profesional, con figuras como Guillermo Rigondeaux, Yuriorkis Gamboa y Robeisy Ramírez.

Iglesias se perfila ahora como un nuevo referente de la actual generación de púgiles cubanos, siendo el primer cubano en conquistar el cinturón FIB en la categoría de los supermedianos.