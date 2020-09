Exabogado de Trump lo califica como un racista decidido a mantenerse en el poder a toda costa

Michael Cohen, exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al mandatario republicano como un “líder de culto” racista dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa.

Cohen dijo incluso que sería prudente para Trump renunciar antes de que se enfrente a posibles cargos criminales, durante una entrevista exclusiva a NBC News. En el diálogo, habló del lanzamiento de su nuevo libro, "Disloyal: a Memoir (Desleal: una memoria)", que trata de su experiencia trabajando para el actual presidente.

“En el libro, obviamente, describo al Sr. Trump como un líder de culto, y yo estaba en este culto”, dijo Cohen. “Ya he dicho esto antes, y lo diré de nuevo: Abre los ojos como yo lo he hecho. Y quiero que aprecies que Donald Trump no se preocupa por nadie ni por nada más que por sí mismo”, agregó.

Según Cohen, los partidarios de Trump tienen que defender sus acciones “indefendibles”, citando un informe de The Atlantic de la semana pasada en el que Trump se refirió a los miembros del servicio americano muertos en combate como “perdedores” y “bobos”, algo que han negado los funcionarios de la administración y aliados de la misma.

El exabogado aseguró que “cuando estás en el culto de Trump, no tienes otra opción que aceptarlo”. También comentó que, cuando conducía con Trump por un barrio predominantemente negro de Chicago, este dijo: “Sólo los negros podrían vivir así”.

De acuerdo con sus declaraciones, Cohen recuerda que, luego de que el expresidente sudafricano Nelson Mandela muriera en 2013, Trump dijo: “Me preguntó si había sabido de algún país que estuviera dirigido por un negro que no fuera un agujero”.

Cohen expuso que el desdén que parece sentir Trump por su predecesor, Obama, “básicamente comienza con el hecho de que es negro y que fue el primer presidente negro en este país”. Además, recordó que Trump contrató a un imitador de Obama para que participara en un video con él para burlarse del exmandatario en 2012.

“Y se suponía que esto iba a salir en la plataforma de medios sociales de Trump. Al final se decidió que no era un movimiento inteligente para él”, dijo.

Cohen inició el cumplimiento de una sentencia de tres años de prisión el año pasado después de una condena por delitos financieros y de mentir al Congreso.

Fue liberado en julio para cumplir el resto de la sentencia desde su casa, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Cohen se volvió contra Trump cuando estaba bajo investigación federal en 2018, y más tarde dio un dramático testimonio ante el Congreso arremetiendo contra el presidente.

Por su lado, Washington ha calificado de “ficción” el libro de Cohen. “Admite fácilmente que miente de forma rutinaria pero espera que la gente le crea ahora para poder ganar dinero con la venta de libros”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Brian Morgenstern, en un comunicado.

Recientemente, se conoció que Trump había sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2021, debido fundamentalmente a su apoyo al acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos..