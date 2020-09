Actriz Daisy Granados dice que el pueblo cubano no merece esta escasez

La actriz cubana Daisy Granados expresó en la red social Facebook que el pueblo cubano no merece la escasez de alimentos que está sufriendo en la actualidad.

“Creo que este pueblo no merece esta escasez por gusto, creo yo, por no ponerse de acuerdo los que tienen que hacer”, expresó la actriz cuyo mensaje fue compartido por muchos cubanos en Facebook, aunque ya no está visible.

Captura de imagen de Facebook

El texto de Daisy gira en torno a una pregunta: “¿Por qué si somos un país agrícola hay una escasez como nunca he vivido en estos 60 y pico de años?”.

Granados, quien ha sido durante décadas uno de los rostros femeninos del cine cubano, dice tener certeza de que en Cuba se siembra y se cosecha y que hay en el país campesinos que trabajan como mulos, por lo que no entiende que no haya nada en los mercados.

“Sin una fruta para desayunar, ni cebolla, ni boniato, ni yuca, ni maíz, ni plátanos, ni frijoles, ni ajos, ni papas, ni malangas; es requetedifícil encontrar algo”, se quejó Daisy en Facebook.

La actriz narró además que su hijo sale cada día a recorrer establecimientos de venta de comida y es muy poco lo que consigue llevar a casa. Ante las carencias toca inventar en las cocinas cubanas.

La actriz concluye su mensaje pidiendo “por piedad” la respuesta a una pregunta retórica “¿Qué pasa? ¿Podría alguien explicar?”.

Reza el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver y al parecer Daisy con sus preguntas retóricas está negando, la realidad de Cuba durante 60 décadas. Se niega a reconocer que vive en un país improductivo, con políticas económicas que castigan a los emprendedores, obstaculizan el desarrollo y someten a la sociedad a una crisis perenne.

La carencia de alimentos en Cuba ha sido palpable desde la década del 1960, así como las restricciones al acceso a los productos de primera necesidad. Todas las generaciones de cubanos nacidos desde 1959 han vivido en crisis económica.

El aumento del precio de los productos agrícolas en Cuba está siendo criticado en las redes sociales por la ciudadanía, así como las colas para adquirir artículos de higiene y alimentos.

Esta semana un hombre comentaba en Facebook el precio de un paquete de ajíes cachuchas diminutos que alcanza ya los 15 pesos cubanos.

Las cebollas tienen una situación similar, son pequeñas, de mala calidad, a un coste elevado y aún así no se encuentran. Los ajos y condimentos como el comino y laurel han desaparecidos de las cocinas cubanas.

El ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Manuel Sobrino Martínez, indicó este miércoles que el gobierno aprobó un programa de soberanía alimentaria y cultura nutricional.

“Ese programa, que más que comer, es comer con una cultura adecuada, preservando la salud, conducido por especialistas y responde a objetivos de desarrollo sostenible fijado por organismos internacionales”, detalló.

Además el titular dijo a la población cubana que la producción alimentaria es uno de los sectores estratégicos de la transformación productiva y la inserción internacional del país, mediante 12 programas en sectores que incluyen la industria láctea, la molinera, la pesca y la cárnica, entre otros.