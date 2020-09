Ministro asegura que en Cuba se come pan de calidad y admite que se consume poco pescado

El ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Manuel Sobrino Martínez, aseguró el miércoles que el pan que se produce en el país tiene una calidad superior.

En una intervención en el espacio estatal Mesa Redonda, el dirigente afirmó que los cubanos consumen una cantidad adecuada de este producto.

“Cuba tiene una per cápita de consumo de pan de 46 kilogramos al año por habitante, está por encima de muchos países de América Latina y del Caribe, es un tema favorable”, dijo.

“Y una per cápita, alerto, que es con mucha calidad. Porque hay países que tienen más de 50 y más de 70, pero come pan el que tiene dinero. Ese per cápita que estamos defendiendo en Cuba –que es real– de 46 kilogramos por habitante al año, tiene una calidad superior porque es a partir de la política de distribución, del frijol que se lleva con eso”, añadió.

En relación con el pescado, el dirigente reconoció que ese “es un aspecto negativo”, porque el consumo de este alimento está por debajo de los cuatro kilogramos al año por persona.

“Es un tema en el que hay que trabajar”, dijo escuetamente.

Más adelante anunció que se trabaja en dos programas de desarrollo de la actividad pesquera, tanto en la plataforma como en la acuicultura, de los cuales en los próximos meses se darán más detalles. También recalcó que alimentos provenientes de las aguas como el camarón y la langosta se siguen exportando, para con su venta obtener el dinero para adquirir los productos destinados a la canasta básica.

Sobrino Martínez admitió también que en el país existen muchas dificultades con la distribución de los alimentos durante el periodo de la pandemia.

Según sus palabras, la producción alimentaria es uno de los sectores estratégicos de la transformación productiva y la inserción internacional, mediante 12 programas entre los que destacan la industria láctea, cárnica, molinería, pesca, entre otros.