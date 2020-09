Miami-Dade decide suspender el uso del sistema de clases virtuales K12

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade votó para no usar más la controvertida plataforma “My school Online” de aprendizaje en línea, diseñada por la empresa K12. Después de 13 horas de discusión, la decisión se tomó de forma unánime sobre las dos de la mañana del jueves.

Durante la reunión se escucharon las grabaciones de 400 padres y profesores que se desahogaron comentando el difícil comienzo que experimenta este año en las escuelas públicas. El principal blanco de críticas era la plataforma de educación en línea K12, a la cual consideran como principal responsable del fallido comienzo de las clases virtuales en Miami-Dade.

“La falta de participación de los profesores en esta decisión es el problema. Las personas que están tomando decisiones sobre nuevos programas probablemente ni siquiera son maestros”, dijo una mujer a través de un mensaje de voz del que se hace eco CBS Miami.

Por su parte, la Dra. Marta Pérez, miembro de la Junta, reconocía que tenían tantos problemas con el funcionamiento de la plataforma que “creo que es hora de que la abandonemos”. Según ella, la responsabilidad por este fracaso no recaía sobre el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, sino sobre la empresa.

En una carta a la junta escolar, el director ejecutivo de K12 señaló que el problema había sido el poco tiempo que tuvieron para desarrollar la plataforma y que el período de seis semanas era un desafío al que, lamentablemente, no pudieron responder.

"La plataforma que apoya a los estudiantes en los grados seis a doce necesitaba más trabajo y claramente no cumplía con los requisitos de Miami-Dade", agregó el CEO de K12, quien reconocía que la compañía se había apresurado a desarrollar la herramienta de aprendizaje en línea. También enfatizó que no había sido culpa de la administración: “esto no fue culpa de Alberto Carvalho; asumimos toda la responsabilidad.”.

“Al final, esto fue algo que creímos que era lo mejor para nuestros estudiantes y maestros en base a los comentarios que recibimos el año pasado”, reconoció Carvalho. “Confiábamos en una entidad que prometió que podría cumplir con algo que estaría a la altura de las expectativas de nuestros maestros, estudiantes y padres, después de la primavera de 2020” manifestó el superintendente, quien también aprovechó para aclarar “que nunca firmó el contrato de $ 15 millones con K12”.

La pregunta que se hacen muchos padres y profesores es “¿qué pasará ahora?”. ¿Qué alternativas tendrán los maestros y estudiantes si se suspende el uso del sistema creado por esta compañía? El fracaso de la plataforma viene a confirmar el accidentado comienzo de curso que está experimentado el condado, cuyo sistema informático también sufrió un ataque pirata en días recientes.

Según informaba el canal Telemundo, “una opción que se viene manejando es el posible regreso adelantado a clases presenciales, pero hay opiniones divididas entre los padres y la junta escolar aún no ha tomado una decisión sobre la fecha de un posible regreso”.

En este sentido, CBS Miami, informaba que los estudiantes de secundaria y preparatoria dentro de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade ya han estado utilizando formas alternativas de aprendizaje en línea durante la semana pasada, como Microsoft Teams o Zoom.

Para volver a las aulas el sistema escolar de Miami-Dade estableció ocho criterios que deben verificar, entre ellos, una disminución del número de contagios, capacidad en los hospitales y mayor acceso a pruebas rápidas de coronavirus.

El mismo viernes se podría discutir una posible fecha para la reapertura de las aulas en el condado. Según confirmó una fuente del departamento escolar a CBS Miami, el superintendente Alberto Carvalho no descarta que antes de que finalice este mes de septiembre, algunos estudiantes comiencen a recibir clases presenciales.