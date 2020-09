Tekashi 6ix9ine carga contra Anuel AA y lo llama "hipócrita"

La historia de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine es la de una amistad rota. Después de que el primero saliese de prisión en 2018 encontró en el estadounidense un gran aliado para volver a posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos. Y vaya si lo logró. Juntos lanzaron Bebe y Mala, dos temas que fueron virales y que lo volvieron a situar dentro del panorama musical.

Pero todo se torció: A finales de 2018, el neoyorquino fue detenido y tuvo que enfrentarse a diferentes cargos criminales. Un momento de inflexión en su vida en el que también se comenzó a resquebrajar la hermandad que habían formado con el reguetonero puertorriqueño.

La confirmación de que su relación iba a en picado llegó en 2019, cuando Anuel AA en una entrevista con Complex le dio la espalda públicamente al que fue su amigo. "Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de… Entonces, él se queda dentro y yo me quedó de mi lado", dijo. Un fragmento de conversación que subrayó al publicarlo en su perfil de Instagram.

Dolido por aquellas palabras, en una de sus primeras entrevistas tras salir de la cárcel, Tekashi habló desde el dolor sobre su relación con el 'bebesito'. "No entiendo, él es mi hermano, nosotros somos unidos y tú me das la espalda cuando yo te necesito más, eso me dolió en el corazón", comentó en una conversación con el programa El Gordo y La Flaca.

Además de hacer pública su tristeza por esto tema, también desmintió lo que dijo el que fue su amigo hace un año y aseguró que durante el tiempo que estuvo en la cárcel estuvo en contacto continúo con Anuel AA. Incluso afirmó que él sabía que estaba incriminado a sus compañeros de banda para reducir su condena.

A pesar de que Anuel AA dijo que nunca volvería a colaborar con él, Tekashi probó con vídeos que mostró durante la entrevista que tras salir de la cárcel había grabado con él una canción. Concretamente Yaya.

"Él me escribió la canción. Él dijo que nunca va a grabar con alguien que 'choteó'. Eso es mentira. Esta es la canción Yaya. Esta es la voz de él, esa es mi voz", dijo mientras enseñó un fragmento de la canción con la voz del puertorriqueño.

El rapero tachó de hipócrita a Anuel AA por esto y afirmó durante la entrevista con Gelena Solano sentirse utilizado por el novio de Karol G cuando recordó cómo éste le pidió que se conectara a su directo de Instagram hace unos meses para apoyarle con la promoción de su álbum Emmanuel.

"Él me llamó y me dijo 'súbete al live', porque el álbum de él se fue para abajo. Vendió como 35.000 copias. Para una estrella 35.000 copias es como 'sácalo gratis, bro'. Nadie lo compró", comentó. Según dice, un día después Anuel AA le volvió a llamar para decirle que no iba a lanzar con él la canción Yaya, que finalmente publicó Tekashi solo. "Me usó", sentenció.

A pesar de todo esto, 6ix9ine aseguró que no tiene el corazón ni el valor para llamarle y echarle nada en cara.

Tras estas duras declaraciones, Emmanuel Gazmey Santiago -nombre real del trapero- reaccionó en la sección de stories de Instagram para contradecir que su trabajo discográfico había sido un fracaso y mostró las cifras que hizo con él en plataformas como Spotify y Apple Music.

