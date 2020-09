Daddy Yankee muestra su progreso físico tras meses entrenando: "Empecé con 30 libras y ahora voy por 60"

Daddy Yankee encontró una manera productiva de aprovechar el tiempo que pasó encerrado en casa por la cuarentena: enfocándose en su físico.

El reguetonero comenzó a realizar ejercicios y cambió drásticamente su alimentación por una más saludable y a medida que fueron pasando los meses, la transformación de su cuerpo resultó más que evidente. Hasta perder 25 libras, según contó el mismo hace unas semanas con una imagen donde se aprecia su espectacular cambio.

Pero más allá de tener un cuerpo más tonificado y delgado, el rendimiento del Big Boss en el gimnasio también ha mejorado notablemente en los últimos meses. Tanto que cuando comenzó con el plan de entrenamiento solo podía levantar pesas de 30 libras, una cifra que a día de hoy ha duplicado, ya que levanta 60 libras en cada mano.

"Empecé con 30 libras ahora voy por 60 libras", reveló este lunes a sus seguidores junto a un vídeo en el que realiza una serie levantando mancuernas de 60 libras.

Gracias a su fuerza de voluntad, el intérprete de Don Don se ha vuelto una inspiración para miles de fans, que han visto como durante los últimos meses se ha dedicado a cuidar su estilo de vida y cambiarlo por uno más saludable con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación.

Aún así, reconoce que no ha sido un camino fácil: "El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Sé que todavñía me falta pero voy determinado a llegar a mi meta".

El texto lo concluyó con un mensaje de ánimo para motivar a sus seguidores a cambiar su estilo de vida por uno más saludable: "Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida. La salud es PRIMERO! .. Recuerda que la MENTE es un campo de batalla, sé su COMANDANTE, no su soldado!"

Pero no solo Daddy Yankee dio un giro de 180 grados a su vida este año al cambiar su dieta e integrar una rutina de ejercicio en su día a día, también lo hizo su esposa Mireddys González.

La puertorriqueña perdió 23 libras en un lapso de tiempo de seis meses, reveló hace unas semanas en sus stories de Instagram.

Pero no fue hasta el pasado viernes que pudimos ver el resultado de tantos meses de vida sana cuando publicó una foto de cuerpo entero en la que se aprecia su espectacular cambio físico:

Una buena alimentación y el acondicionamiento físico van de la mano. Y esa es la premisa que Mireddys defendió cuando contó a sus seguidores cómo logro bajar de peso.

Sin embargo, también confesó que no le resultó una tarea fácil aficionarse a hacer ejercicio y fue gracias a la inyección de motivación diaria de su esposo que consiguió continuar sin quitarse.

"Me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite", reveló entonces.

