Finca La Pinta, la comida criolla cubana llega a tu casa con Cuballama

Cuballama impulsa una nueva modalidad de negocio para su cartera de clientes, que lleva hasta los hogares habaneros a uno de los mejores restaurantes de la capital cubana, Finca La Pinta.

En confinamiento se pueden disfrutar pequeños placeres y uno de ellos es una rica comida cubana. En este competitivo segmento de mercado Finca La Pinta labra su propio camino y poco a poco se ha convertido en uno de los restaurantes más famosos de La Habana.

Lleva el nombre de una de las embarcaciones de Cristóbal Colón y está cercano a la localidad de Punta Brava, en la Lisa, alejado del centro capitalino, lo que le permite garantizar a sus clientes un servicio de excelencia, en un ambiente natural y reservado.

En Finca La Pinta se festejan bodas, cumpleaños, fiestas privadas y otros eventos sociales porque tienen todas las condiciones para ello. Hay ranchón, parrillada, bar, piscina, billar, dominó y hasta una discoteca.

En tiempos de aislamiento no puede ser visitado pues en la capital existen restricciones en el aforo a las instalaciones de ocio, pero esta empresa ha logrado encontrar la fórmula para llegar a sus clientes con atractivas ofertas de comida a domicilio.

Los chefs de Finca La Pinta son especialistas en comida campesina. También saben hacer deliciosos cakes cubanos, bocaditos, ensaladas y otras muchas comidas típicas de la isla que se sirven para picar en una fiesta.

En este restaurante los pedidos se deben encargar con 24 horas de antelación. Tienen diversas ofertas gastronómicas que se ajustan a los gustos y necesidades de los más exigentes clientes.

Existen, por ejemplo, tres combinaciones familiares para 5 personas. Una de ellas es con filete de pescado y enchilado de camarones, la segunda con chilindrón de cordero y la tercera con pierna de cerdo asada. Todas se acompañan de viandas, arroces, ensaladas y postre.

También hay distintas ofertas para cumpleaños, que incluyen cake, panecitos con pasta, croquetas, empanaditas, dulces finos, ensalada fría, bebidas y helado.

Una de sus ofertas, Picadera la Pinta, es ideal para compartir una tarde de cervezas y rones con buenos amigos. Incluye empanaditas dulces y saladas, bolitas de queso, croquetas, acompañadas con salsas. Se puede complementar con otra oferta, la Tabla Española, que contiene jamón serrano, diferentes tipos de queso y frutos secos.

En tiempos de normalidad las reservaciones en Finca la Pinta se realizan entre las 9:00 a.m. y 6:00 p.m. o de 6:30 p.m. a 12:00 a.m. e incluyen como mínimo 30 personas. Sin embargo, en tiempos de coronavirus, la deliciosa comida cubana que elaboran en esta finca puedes tenerla en casa en el horario que decidas, siempre que hagas los pedidos entre las 9:00 am y 5:30 pm.

Aprovecha Cuballama restaurantes con su servicio de comida a domicilio. Date un gustazo y regala placer, sin salir de casa.