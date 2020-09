Científico cubano responde la presidenta de Madrid por culpar a los inmigrantes del aumento de contagios

El científico cubano Eduardo López-Collazo, director del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz en Madrid, respondió a la presidenta de la capital española luego de que culpara a los inmigrantes del aumento de contagios por coronavirus.

En un mensaje en Twitter en el que etiqueta a Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, el cubano dijo:

"Soy un inmigrante, dirijo uno de los centros de investigación más importantes de la CM, he escrito un libro para que entendamos la Covid-19, dirijo un proyecto para acabar con la pandemia, soy un defensor de la mascarilla... ¿algo que objetar sobre mi modo de vida?

"Os pido a los gestores y políticos que dejéis de decir que la situación está controlada. No lo está y no tenéis plan... os elegimos, intentad estar a la altura. Lo primero es admitir el problema para solucionarlo", dijo el científico en otro de sus tuits.

Las declaraciones del cubano llegan luego de que Isabel Díaz Ayuso declarara públicamente que los contagios por Covid-19 en los distritos del sur son causados, "entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid", teniendo en cuenta los estudios epidemiológicos que realiza la Consejería de Sanidad y que apuntan que el 42% de los nuevos positivos en Madrid son emigrantes.

Luego de las declaraciones, no han sido pocas las críticas hacia la presidente de Madrid que la tildan incluso de racista.

No obstante, la mujer dijo que no había hablado de los inmigrantes "de manera racista ni despectiva".

"Es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre", sostuvo.

"Es evidente que yo no he hablado de un problema con los inmigrantes, jamás se me ocurrirá algo semejante", dijo Ayuso, quien apuntó además que "es una realidad" que el coronavirus "se ceba con familias integradas por muchas personas que viven juntas en instalaciones más pequeñas".

Hace unos pocos días Ayuso había salido en defensa de los migrantes, tras el incidente de xenofobia en España, cuando tres adolescentes escupieron y lanzaron insultos a una pareja de inmigrantes latinoamericanos que viajaban en el metro de Madrid.

“Esa pareja de ‘panchitos’ está en su casa: Madrid. Ese odio no es Madrid. Madrid es plural, abierta y la casa de todos los hispanoamericanos, que son nuestros hermanos”, dijo.

Eduardo López-Collazo, el científico cubano que la enfrentó, es natural de Jovellanos y lleva 25 años fuera de la isla. En estos momentos tiene a su cargo un equipo de investigadores dedicados a estudiar el coronavirus.

En entrevista para CiberCuba, López-Collazo dijo: "Todos los gobernantes saben que es importante estudiar el coronavirus ahora, pero los científicos no podemos dejar que la ciencia la dirijan los políticos. Es importante investigar durante la crisis, pero cuando todo haya pasado lo seguirá siendo también".

El cubano, además, es una de las 50 personas LGTBI más influyentes de España, según una lista que da a conocer anualmente el periódico El Mundo, por su labor como director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz.