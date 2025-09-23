Científico cubano advierte que las investigaciones sobre posibles causas del autismo siguen siendo inconcluyentes

Vídeos relacionados:

El reconocido científico cubano Eduardo López-Collazo advirtió que no existe una relación causal probada entre el uso del paracetamol (acetaminofén) y el trastorno del espectro autista (TEA), pese a que algunos estudios han explorado posibles vínculos. “La evidencia sigue siendo inconcluyente”, subrayó en una publicación reciente en sus redes sociales.

López-Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), en Madrid, recordó que el autismo fue descrito clínicamente por primera vez en 1943, mientras que el paracetamol se comercializó a partir de 1955, por lo que no existe correlación temporal directa entre ambos eventos.

Su pronunciamiento se produce poco después de que la Casa Blanca anunciara el "Autism Action Plan", una nueva estrategia nacional liderada por el presidente Donald J. Trump que incluye, entre otras medidas, una advertencia oficial de la FDA sobre el uso de acetaminofén durante el embarazo y la promoción de leucovorina como posible tratamiento para ciertos síntomas del autismo.

Según el documento oficial, la FDA emitirá un aviso a médicos y actualizará la etiqueta de seguridad del medicamento, basado en investigaciones que señalan una posible asociación entre el uso prenatal de acetaminofén y alteraciones en el desarrollo neurológico.

No obstante, López-Collazo insistió en que la ciencia aún no ha demostrado un vínculo directo. “Aunque algunos estudios exploran posibles vínculos, la evidencia sigue siendo inconcluyente”, reiteró.

Polémica por declaraciones de Trump sobre autismo en Cuba

El anuncio del plan coincide con nuevas declaraciones controversiales de Trump, quien sugirió que en Cuba hay menos autismo porque no pueden comprar Tylenol. “Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprar Tylenol, y prácticamente no tienen autismo”, dijo el mandatario.

La afirmación ha sido ampliamente criticada por especialistas y medios, que recuerdan que Cuba no dispone de datos epidemiológicos actualizados sobre el autismo y que la escasez de medicamentos en la isla es un problema crónico.

Expertos advierten que la falta de diagnósticos no debe interpretarse como ausencia del trastorno. La insuficiencia de herramientas diagnósticas, la poca divulgación científica nacional y la crisis sanitaria estructural dificultan la detección y el seguimiento de los casos.

¿Quién es Eduardo López-Collazo?

Nacido en Jovellanos, Matanzas, Eduardo López-Collazo es uno de los científicos cubanos más reconocidos en España. Se graduó en Física Nuclear en la Universidad de La Habana y obtuvo su doctorado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, donde reside desde la década de 1990. Actualmente es el único extranjero que dirige un centro de investigación en España.

Ha sido incluido en listados como los 100 españoles más creativos del mundo de los negocios (Forbes), y también entre las personas LGBTIQ+ más influyentes de España, según El Mundo y El Español.

En 2022, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) por sus aportes al estudio de enfermedades como el cáncer, la COVID-19 y los trastornos neuroinmunológicos.

Además de su labor científica, López-Collazo es un activo divulgador y firme defensor del pensamiento crítico y la evidencia científica. Su intervención sobre este tema se suma a una serie de publicaciones bajo la etiqueta #CienciaYdatos, con la que combate desinformación en redes sociales.

