Científico cubano Eduardo López-Collazo: "Mi novela 'Narcisos' es un ajuste de cuentas personal"

El científico cubano Eduardo López-Collazo (Jovellanos, 3 de julio de 1969) acaba de publicar "Narcisos", una novela de ficción ambientada en Madrid, una ciudad donde vive y trabaja desde hace treinta años, pero en la que también hay mucho de Cuba, el país donde nació y al que no ha regresado nunca. "Es un ajuste de cuentas personal", dice en una entrevista concedida este jueves a CiberCuba.

A Cuba no ha vuelto. Al principio porque le daba pereza tener que cumplir tantos requisitos. Más tarde porque ha fue objeto de ataques personales en el NTV, durante la crisis de la Covid y tras una entrevista publicada en CiberCuba. "Yo no he hecho nada. ¿Por qué se me castiga de esa manera?", lamenta en referencia a los ataques que ha recibido de la prensa afín al Partido Comunista.

Publicada por la Editorial Huso, "Narcisos" cuenta la historia de una psicoanalista que estudia las vidas "quebradas y complejas" de ocho hombres que acuden a su consulta. Uno de ellos, Oliverio, es el alter ego de Eduardo López-Collazo, confiesa el autor.

La novela, ya a la venta en Amazon, se agotó temporalmente antes de ser presentada oficialmente en Sevilla, Barcelona y Madrid, en fechas que aún no están cerradas porque el libro salió a la venta este 1 de abril y ya ha roto las mejores expectativas. De hecho, el cineasta cubano Carlos Lechuga, que entrevistó a López-Collazo para El Estornudo, le dijo, a modo de cumplido, que él no sabía que escribía tan bien.

El caso es que Eduardo López-Collazo es más que un físico nuclear que hace críticas de danza y escribe artículos en la prensa española. Ahora se estrena como escritor de ficción tras haber estado durante diez años (dos más de lo establecido, debido a la crisis de la Covid) al frente de la direccion médica del Instituto IdiPaz de Madrid, el mayor centro de investigación científica en España, al que sigue vinculado en la actualidad como investigador y con otras responsabilidades.

Su novela "Narcisos" gira sobre el narcisismo de ocho hombres que acuden a buscar ayuda psicológica para asumir sus miedos, sus fracasos, sus sueños incumplidos, los malos tratos psicológicos acumulados y las rupturas de relaciones. Pero en ella hay resquicios para el desaliento con que López-Collazo ve el futuro para Cuba, un país que agoniza desde hace años sin merecer la atención de Occidente, comenta con CiberCuba.

Aunque es la primera novela de ficción que publica, en realidad, "Narcisos" es la tercera que escribe. Anterior a esta hay otra novela que nació del mazazo que representó para él la muerte de su hermana en Cuba durante la pandemia, mientras él dirigía en España las investigaciones sobre el coronavirus.

Después de ese golpe, López-Collazo reconoce que necesitó atención psicológica porque en ese momento sintió que se había quedado solo en el mundo, sin las dos mujeres que marcaron su vida, su mamá: ya fallecida en ese momento, y su única hermana.

A la espera de ver cómo van las ventas de "Narcisos", López-Collazo ya trabaja en una segunda parte de esta novela que, en realidad, es el cuarto libro que publica. Los anteriores estuvieron dedicados al cáncer y al VIH. De hecho, "¿Qué es el cáncer?" fue incluido en 2019 en una lista publicada por el diario español El País, de los diez libros de temáticas terribles, que se leen con placer.

Esta novela, añade el autor, es un reflejo también del narcisismo cubano, que nos ha hecho creer que nacimos en una Isla que es el centro del mundo. "¿Ah.. no lo es?", bromea el científico.