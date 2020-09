Trump asegura que EE.UU. está "a tres o cuatro semanas" de conseguir una vacuna contra el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que el país está “a tres o cuatro semanas” de obtener una vacuna contra el coronavirus.

“Si quieres saber la verdad, el Gobierno anterior habría tardado años quizás en tener una vacuna por culpa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y todos los permisos. Y estamos a pocas semanas de conseguirlo (...) podrían ser tres o cuatro semanas”, dijo durante un evento organizado por ABC News con votantes indecisos.

Trump también afirmó que el virus iba a desaparecer por sí solo, pero la vacuna aceleraría el proceso. “Va a desaparecer. Va a desaparecer. Lo sigo diciendo”, enfatizó, a pesar de que la comunidad científica opina que es poco probable que el virus desaparezca definitivamente incluso con una vacuna.

Este criterio se basa en experiencias similares como los virus de influenza pandémica del pasado y los coronavirus humanos más leves que causan "resfriados". Los expertos creen que a medida que la pandemia disminuye, puede sincronizarse con un patrón estacional con menor gravedad con el tiempo debido a mutaciones y reinfección.

Durante el intercambio, Trump defendió su gestión de la pandemia de la COVID-19 en el país norteamericano diciendo que no minimizó la amenaza que suponía la misma y que, en cambio, “reforzó” las acciones para el control.

Según Trump, el virus “probablemente desaparecerá ahora mucho más rápido debido a la vacuna”. “Desaparecería sin la vacuna, pero desaparecerá mucho más rápido con la vacuna”, sostuvo Trump. “Claro, durante un período de tiempo. Claro, con el tiempo se va”, insistió.

El mandatario también ha sugerido que no hay consenso sobre el uso de máscaras para evitar la propagación de la enfermedad. “La gente no quiere usar máscaras. Hay mucha gente [que] piensa que las máscaras no son buenas”, dijo.

Sin embargo, apuntes de ABC indican que la recomendación de usar una máscara es ahora casi unánime entre los expertos en salud, incluidos algunos de los designados por el propio presidente, quienes han alentado al pueblo estadounidense a usar máscaras para reducir los contagios.

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han emitido declaraciones instando a las personas a usar máscaras en lugares públicos.

No obstante, Trump sostiene que algunos trabajadores como los meseros podrían estar en contra del uso de mascarillas. “Vienen y te sirven, y tienen una máscara. Están jugando con la máscara (…) y luego están tocando el plato. Eso no puede ser bueno”, afirmó.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que “el uso universal de máscaras es una de las cinco o seis cosas que son muy importantes en la prevención del aumento de la infección”.

“Sabemos que durante la primera ola de la pandemia, los países que implementaron el enmascaramiento temprano tuvieron más éxito que otros en reducir la propagación del virus”, señaló una investigación de la Universidad de Stanford.

Con anterioridad, Trump había asegurado que Estados Unidos tendría una vacuna contra el coronavirus lista antes del 3 de noviembre, fecha en que se celebran las elecciones presidenciales. Por amplio margen, la nación norteamericana ha sido la más golpeada por el brote, al reportar más de 6.6 millones de contagios y 196 436, de acuerdo con los datos de la universidad Johns Hopkins.