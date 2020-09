Anitta, Cardi B y Myke Towers te ponen a bailar con el estreno de "Me gusta"

La colaboración entre Anitta y Cardi B estaba destinada a pasar, lo que no se sabía era cuando... Las dos divas de la música llevaban tonteando desde hace meses con la idea de hacer una canción juntas y por fin podemos escuchar sus voces sobre una misma base.

Me gusta es el nombre de la canción que une por primera vez a la reguetonera brasileña y a la rapera neoyorquina. Un tema que también cuenta con el característico estilo de uno de los artistas urbanos del momento: el puertorriqueño Myke Towers. Una garantía de que estamos ante uno de los hits de la temporada.

Para acompañar este lanzamiento, los tres protagonizaron un videoclip dirigido por Daniel Russell, grabado en Salvador (Brasil) que encaja con el ánimo de la canción en el que se reivindica la diversidad.

Esta combinación explosiva de los tres artistas está teniendo muy buena acogida en las plataformas digitales, lo que augura un gran éxito musical para los cantantes.

Anitta está muy emocionada con este lanzamiento y no es de extrañar. Me gusta no solo es uno de los temas que formarán parte de su próximo álbum, sino que contar con la participación de una de las artistas que más admira significa mucho para ella.

Solo hay que ver la reacción cuando se enteró de que era la intérprete de WAP la estrella invitada, que también fue el mismo momento en el que escuchó la canción con la parte de la rapera integrada.

"Para todos los fans de Cardi B, muchas gracias por el apoyo. Me estoy volviendo loca al ver todos los mensajes. Ella está cambiando mi vida y la historia de la música en Brasil. No tengo palabras para expresar cómo me siento. No puedo esperar al viernos", comentó esta semana en Twitter.

¿Y a ti? ¿Qué te parece el resultado de esta unión?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.