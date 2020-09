Cubanos reaccionan a teleclase de Historia: “Hay opositores infiltrados en la televisión”

Muchos cubanos reaccionaron a una imagen de las Teleclases de Historia de Cuba que se ha viralizado en redes, y cuyos contenidos parecen estar hablando de la Cuba de hoy.

A pesar de que en la teleclase para el quinto grado de la enseñanza primaria habla de la situación de Cuba después de la Guerra de los Diez Años, que tuvo lugar en 1868, el profesor expone que en esa época los cubanos no decidían sobre el destino de su patria, tal como sucede dos siglos después.

También afirma que los cubanos no podían opinar sobre las medidas que las autoridades imponían al país, y que la situación económica del pueblo era muy grave.

Estos contenidos históricos que se imparten a los menores de edad en la Isla han desatado una gran polémica, desde las más fuertes críticas hasta burlas.

"En la televisión cubana tenemos infiltrados opositores que están transmitiendo mensajes subliminales", dijo el científico cubano Oscar Casanella.

"Después de la Guerra de los Diez Años, ¿cuántos años? Confieso que estoy flojo en historia. Digo, en las matemáticas", comentó otro usuario de Facebook.

Casanella dijo además que es triste ver que ha pasado más de un siglo desde 1878 y el pueblo de Cuba volvió a caer en esa situación. "Desde 1952 el pueblo de Cuba volvió a callar y acatar las órdenes y leyes dictadas, no consensuadas", agregó.

"Me suena... me suena...", dijo la bloguera cubana Regina Coyula, aludiendo a que el parecido entre la situación actual y la de hace cientos de años sigue siendo la misma.

"Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia", comentó otro usuario en redes sociales.

Captura de Facebook

Otra comentarista dijo en Facebook: "Yo creí que era un Power Point de la realidad cubana actual, pero después me pellizqué y me di cuenta que tanta sinceridad y honestidad no están de moda, pero increíble cómo la historia es cíclica".

"Para que luego digan que la historia no se repite", sostuvo otra.

Tantos años después, en Cuba sus ciudadanos no pueden elegir ni a su presidente, ni participar en el futuro del país, ni opinar sobre las medidas que decretan, y tal como se vive en estos días, la economía está tan fracturada que los cubanos pelean, hacen colas, discuten por alcanzar alimentos para llevar a la mesa.