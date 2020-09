Peleas y tumultos para comprar champú: "La cruda realidad que vivimos los cubanos"

Una cola para champú y colonia en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, terminó con una pelea tumultuaria en la que tuvo que intervenir la Policía.

"La cruda realidad que vivimos los cubanos en estos días de COVID", escribió una usuaria de Facebook junto al video, en el que se ve la gran aglomeración de personas alrededor de la tienda que habilitaron en MLC, que está ubicada en el boulevard de la ciudad.

La cola se fue saliendo de control y devino riña entre varias mujeres desesperadas ante el hecho de poder quedarse sin comprar los mencionados productos, principalmente el champú, que es uno de los artículos de higiene que más escasean.

Muchos internautas reaccionaron al video y lamentaron la situación tan penosa que están viviendo los cubanos en todo el país para conseguir productos de primera necesidad, mientras las autoridades los fustigan para que cumplan una cuarentena y la represión aumenta por día.

Asimismo, criticaron que el gobierno imponga un estricto toque de queda en la noche y culpe a las fiestas o reuniones familiares del aumento de casos en el país, cuando las aglomeraciones en las colas durante el día no hacen más que crecer.

"Y por la noche toque de queda porque de día no se pega el COVID, el de Cuba es nocturno", "El COVID cubano no ataca en cola, ni ataca de día, solo lo hace en la noche jjjjjjjj es risible esa medida de aislamiento social nocturno", "Nos han convertido en animales", "No hay ni va a haber distanciamiento si no dan esos productos de primera necesidad", comentaron algunas personas junto al video.

Recientemente, una funcionaria de la empresa mixta Suchel Camacho S.A. aseguró que a partir de octubre aumentará la presencia del champú en las tiendas en divisas, "gracias a un reciente financiamiento" han conseguido "estabilizar la línea de producción de champú".

Además de reabastecer las tiendas en MLC, la funcionaria dijo que también se está produciendo la marca "Daily" para distribuir en la red del Ministerio del Comercio Interior.

Desde febrero, poco antes de que comenzara la pandemia, ya existía en la isla escasez de productos de higiene, como el champú y la pasta de dientes.

La ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció en aquel momento que los productos de higiene seguirían escaseando en el país porque no lograban estabilizar la producción, ya que el financiamiento estaba destinado a la producción de alimentos y medicamentos, productos que también han escaseado considerablemente.