Hermano del candidato a alcaldía de Miami-Dade lidera grupo de Facebook contra Black Lives Matter

El hermano del cubanoamericano Esteban Bovo, candidato a la alcaldía del condado de Miami-Dade, ha sido noticia esta semana por sus incendiarias publicaciones en Facebook, donde menospreció el movimiento Black Lives Matter y defendió el uso de la fuerza para una "guerra civil".

Enrique Bovo, que también se hace llamar Henry, es el hermano menor del comisionado del condado de Miami-Dade, Esteban "Steve" Bovo, quien se postula para el puesto de alcalde del condado contra la comisionada Daniella Levine Cava en las elecciones de noviembre. Ambos candidatos irán a segunda vuelta, luego que Bovo aventajase mínimamente por el 29.4% (121 027 votos), a Levine Cava, que se llevó el 28.5% (117 334).

Enrique Bovo era hasta hace poco administrador de un grupo público de Facebook llamado "Grupo de Odio BLM".

En el grupo, Bovo publicó varias fotos en las que se despreciaba al candidato presidencial demócrata Joe Biden, y a la candidata a vicepresidente demócrata, la senadora Kamala Harris, a la que llamó una "prostituta de alto nivel". También apoyó otras publicaciones que hablaban de armar a los ciudadanos para una guerra contra Black Lives Matter y Antifa.

El diario Miami New Times publicó este miércoles un reportaje en el que detalla el historial de Enrique Bovo en las redes sociales y para el cual el propio Bovo aceptó ser entrevistado.

El grupo de Facebook del que Bovo era administrador se formó el 30 de agosto y tiene alrededor de dos docenas de miembros. "No creo en lo que significa [Black Lives Matter]. Destruir nuestro país no es protestar", declaró.

Sin embargo, Bovo negó al diario acusaciones de racismo: "Estoy lejos de ser un racista. No veo colores, veo individuos. Veo individuos luchando por lo mismo por lo que todos luchamos", dijo.

Después de ser entrevista, Enrique Bovo abandonó el grupo de Facebook, explicó New Times.

El fundador del grupo, un empleado de charcutería de Tallahassee, permanece activo y publica casi a diario.

"Cuando vayamos a la guerra civil contra BLM y Antifa, todos nos pondremos de pie y lucharemos", escribió el fundador en uno de sus posts.

En comentarios a otra de las publicaciones, Enrique Bovo escribió: "Demonios, sí, que se jodan los comunistas", y publicó una imagen del actor John Wayne con uniforme militar con el texto: "En mi época, o eras pro estadounidense o comunista".

El hermano del comisionado también aseguró que no posee un arma y no cree en la violencia.

"Soy conservador, me gusta mi libertad y estoy a favor de la policía", dijo en la entrevista.

El 31 de agosto, Enrique Bovo publicó una foto de su hermano Esteban con el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Giménez, y otros funcionarios del condado reunidos con Trump en el Aeropuerto Internacional de Miami, durante el viaje que este realizó en julio.

"Mi hermano se postula para alcalde del condado de Miami-Dade, aquí está dando la bienvenida a nuestro comandante y jefe [sic] a Miami", decía la leyenda.

Después de que New Times publicara su reportaje, Esteban Bovo respondió a preguntas del reportero de The Miami Herald, Douglas Hanks, sobre las publicaciones de Facebook de su hermano Enrique Bovo, diciendo que no las conocía.

También dijo que su hermano no forma parte de su campaña pero que él tampoco está de acuerdo con la "agenda" ligada a Black Lives Matter. El candidato dijo que su posición es que "todas las vidas importan" y que no ha visto ninguna evidencia de racismo sistémico en el gobierno del condado.