Cubano convicto por fraude en Miami-Dade acusado de nueva estafa mientras estaba bajo fianza

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Un cubano convicto por fraude organizado mediante un esquema Ponzi en Miami-Dade fue acusado de haber estafado a otra víctima y arrestado de nuevo este miércoles, sólo cinco meses después de salir de prisión y mientras se encontraba bajo libertad condicional, informaron las autoridades.

Damian Castilla, de 52 años y residente en Pembroke Pines, fue detenido en Miami Lakes por detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade M-DSO y enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado y fraude organizado, según los registros judiciales del condado.

Castilla ya había sido condenado en 2023 por fraude organizado y liberado de prisión el 18 de noviembre de 2025, con libertad condicional hasta el año 2045, reportaron medios de prensa.

Según el informe de los investigadores de la Oficina de Crimen Organizado de la M-DSO, el cubano fue arrestado por primera vez el 18 de marzo de 2020 por operar un esquema tipo Ponzi, con el que estafó a una víctima por más de 300,000 dólares.

«El sospechoso se hizo pasar falsamente por un corredor de materias primas y aceptó fondos de la víctima con fines de inversión», pero «en lugar de invertir el dinero, desvió los fondos para su uso personal», precisa el documento policial.

Al día siguiente de su detención, el 19 de marzo de 2020, fue liberado bajo fianza.

Sin embargo, mientras esperaba el juicio, Castilla volvió a usar el mismo modus operandi: engañó a otra víctima con «declaraciones falsas sobre inversiones inexistentes».

El 7 de junio de 2021, cobró un cheque por un importe de $20,000 dólares emitido desde la cuenta de esa segunda víctima. Los registros bancarios obtenidos mediante citación judicial confirman que el cheque fue depositado en la cuenta de Wells Fargo de Castilla.

El cubano fue condenado en 2023 y cumplió parte de su condena antes de ser liberado en noviembre de 2025, quedando bajo supervisión hasta 2045.

El arresto de este miércoles se produjo en la estación del Distrito Noroeste de la M-DSO en Miami Lakes, con su abogado defensor presente. A consejo del letrado, Castilla invocó sus derechos y se negó a declarar, tras lo cual fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Durante una comparecencia ante la corte este jueves, el representante legal de Castilla cuestionó por qué el caso no se presentó hace cinco años, dado que los hechos datan de 2021, y aseguró: «Ya cumplió su condena, está en libertad condicional, así que esperamos resolver este caso».

El juez fijó la fianza en $5,000 dólares y el caso quedó asignado a la jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Andrea Wolfson, informó Telemundo 51.

Bajo la legislación de Florida, la reincidencia mientras se está bajo libertad condicional puede derivar en la revocación de dicha condición, lo que significaría que Castilla podría regresar a prisión para cumplir el resto de su condena original, además de enfrentar la nueva acusación que podría acarrearle hasta 15 años adicionales por delitos de segundo grado.