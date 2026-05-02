Miami-Dade reactiva sistema con cámaras para multar a quienes rebasen autobuses escolares

El programa arrancará a partir del 4 de mayo (imagen editada con IA)

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El condado de Miami-Dade retomará este lunes el programa de multas por rebasar autobuses escolares con cámaras de detección, suspendido hace un año, tras detectarse errores graves en las citaciones enviadas a conductores que, en algunos casos, habían cumplido la ley.

El relanzamiento fue anunciado este viernes por las autoridades del condado y la empresa BusPatrol, que opera el sistema, informó la televisora Telemundo.

El programa arrancará a partir del 4 de mayo con un período de advertencia de 14 días sin sanciones económicas; las multas de 225 dólares entrarán en vigor a partir del 18 de mayo.

La sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, había suspendido el programa en abril de 2025 por lo que ella misma calificó como "errores inaceptables".

Entre las fallas detectadas, las citaciones indicaban un monto de 225 dólares cuando el correcto era de 344, lo que generaba un saldo pendiente que activaba suspensiones automáticas de licencias de conducir.

Un juez de Miami-Dade anuló 5,400 violaciones del programa anterior, y todas las multas pendientes fueron desestimadas como parte del relanzamiento.

En octubre de 2025, Miami evaluó reactivar el polémico programa de multas con audiencias virtuales para resolver cerca de 8,600 impugnaciones pendientes.

Meses antes, en marzo de ese año, Miami-Dade ya había suspendido parcialmente las multas relacionadas con infracciones en separadores de vías.

Para el relanzamiento, las autoridades destacan mejoras sustanciales respecto al programa original. Steve Randazzo, de BusPatrol, explicó que "solo el video de las posibles violaciones que cumplan con los criterios de la oficina del sheriff serán enviadas y evaluadas de manera independiente... además habrá un sistema de apelación. Todas las quejas de citaciones tendrán la oportunidad de ser escuchadas durante una audiencia".

El sistema tecnológico también fue actualizado. Randazzo describió que está "conectado a una cámara principal operada con inteligencia artificial, es 30 % más exacta que una persona y puede detectar a los conductores imprudentes a través de ocho sendas de tráfico".

Alrededor de 900 autobuses del distrito ya están equipados con un sistema de cuatro cámaras interiores y cinco exteriores. La información de las placas de los vehículos que no se detienen queda registrada en el momento en que el autobús activa sus luces intermitentes y la señal de alto.

Los conductores que reciban una multa tendrán 60 días para decidir si la pagan o acuden a la corte. Se habilitó además una línea de atención al público.

Según datos citados por funcionarios, en Florida se registran en promedio más de 8,000 infracciones diarias de conductores que rebasan autobuses escolares detenidos.

A nivel nacional, se estima que 40 millones de conductores en Estados Unidos cometen esta infracción cada año, poniendo en riesgo a los niños, mientras abordan el autobús o al bajar a la calle.