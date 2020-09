A 6 años de haberse repatriado, La Diosa celebra su inclusión en la agrupación Los 4, de Jorge Junior

La cantante cubana La Diosa compartió con sus seguidores la noticia de que, a seis años de haberse repatriado –tiempo en el que no ha podido mantener a sus hijos con lo que ama hacer– ahora será uno de los miembros oficiales de la agrupación Los 4, de Jorge Junior.

"6 años desde que me repatrié sin poder mantener a mis hijos con mi carrera, el número 6 es él numero de mi ángel de la guarda CHANGO, el 17 de septiembre cumplí 6 años de Santo, día que pase llorando, él me escuchó y solo un día después 18, JORGE JUNIOR me propone pertenecer a LOS 4", escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante se alegró de que finalmente pueda mantener y comprarles juguetes a sus hijos con el fruto de su música.

"Nadie sabe cómo hice para ponerles un plato de comida a mis hijos, ya podré comprarle una muñeca a Reychel con mi arte y a Axel un juego que quiera. Si me preguntas cómo me siento hoy. Mi respuesta es: DE PUTA MADRE".

La Diosa lleva un tiempo colaborando con Jorge Junior, incluso su último álbum, Venganza, es un trabajo en conjunto, pero ahora la cantante ya será parte oficial de la popular agrupación de reguetón.

Antes de repatriarse, La Diosa –cuyo nombre es Dianelys Alfonso Cartaya– vivió en Milano y, después, en Niza, donde estuvo casada con un italiano, padre de su hijo Axel, que nació en Francia.

"Pasé cinco años sin documentos, trancada, y al cabo de cinco años empecé a trabajar. Pero eran lugares para borrachos y yo ahí me deprimía muchísimo. Por otra parte, mi relación con el papá de mi niño no era la mejor", contó en una entrevista con El Toque.

La Diosa y Jorge Junior estuvieron envueltos en la polémica recientemente, luego de que los acusaran de hacer una fiesta en medio de la pandemia. El director de Los 4 fue multado con 2000 pesos cubanos por "dificultar el cumplimiento de las medidas sanitarias".

A raíz de lo sucedido, Jorge Junior dijo en sus redes sociales que lo podían considerar "otro más en contra de esto". Incluso, se reunió con el rapero opositor Maykel Osorbo en la sede del Movimiento San Isidro.

