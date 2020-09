La ardiente foto de Jennifer Lopez en bikini dentro del agua de la que todo el mundo habla

Cuando dábamos por zanjado el verano y concluida la temporada oficial de bikinis en Instagram, llega Jennifer Lopez con el posado más 'hot' de este 2020 para ahora sí, despedir la época estival como lo merece.

La Diva del Bronx está aprovechando al máximo los últimos rayos de sol del verano antes de que este martes comience el otoño y ha estado disfrutando estos días de la playa.

De hecho, unos días atrás publicó un espectacular posado tumbada en la arena con un traje de baño rosa que se quedó en nada en comparación con la nueva instantánea que publicó este domingo.

En ella, aparece deslumbrante dentro del agua, presumiendo de su escultural y trabajo cuerpo con un bikini con un estampado tropical como la estrella qué es.

Al ver la ardiente fotografía no es de extrañar que se volviese viral. Y es que no solo la artista de 51 años es dueña de unos de los cuerpos más envidiable del mundo del espectáculo, sino que parece que ha hecho un pacto con el mismísimo diablo porque los años no pasan por ella.

Todo hay que decirlo, su envidiable figura le vino por su privilegiada genética, pero no por ello hay que quitarle mérito a las horas que pasa diariamente en el gimnasio para mantenerse siempre estupenda.

La prometida de Alex Rodriguez cuida cada detalle dentro de su alimentación y de sus entrenamientos y gracias al estilo de vida saludable que lleva desde hace años no es de extrañar que con el paso del tiempo siga presumiendo de brazos, glúteos y un abdomen esculpido.

"Sintiéndome dorada. Aferrándome a los últimos momentos del verano...", escribió la semana pasado junto a otro post que enloqueció la red social.

